நாகார்ஜுனாவின் 100-வது படத்தில் இணைகிறாரா அனுஷ்கா?

King100: Anushka to star in Nagarjuna’s landmark film?
x
தினத்தந்தி 17 Oct 2025 5:11 PM IST
t-max-icont-min-icon

முன்னதாக தபு இப்படத்தில் நடிப்பதாக தகவல் வெளியானது.

சென்னை,

நாகார்ஜுனா தற்போது தனது 100வது படத்தில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். தமிழ் இயக்குனர் ரா. கார்த்திக் இந்த படத்தை இயக்க உள்ளார். இது ஒரு அரசியல் திரில்லர் படம் என்று கூறப்படுகிறது. தபு ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடிப்பார் என்று முன்னதாக தகவல் வெளியானது.

இந்நிலையில், சமீபத்திய தகவல்களின்படி, அனுஷ்கா ஷெட்டி இப்படத்தில் இணைய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது. இது நடந்தால், அது உண்மையிலேயே ரசிகர்களுக்கு ஒரு விருந்தாக இருக்கும்.

நாகார்ஜுனா இரட்டை வேடங்களில் நடிப்பார் என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்த மைல்கல் படத்தை அன்னபூர்ணா ஸ்டுடியோஸ் தயாரிக்க உள்ளது. சுவாரஸ்யமாக, படம் குறித்த அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளிவரவில்லை, அதற்காக ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X