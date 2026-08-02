ரிலீஸுக்கு முன் சர்ப்ரைஸ்... யுக்தி தரேஜாவின் கதாபாத்திரத்தை அறிமுகப்படுத்திய 'கிங் ஜாக்கி குயின்' படக்குழு

தெலுங்கு சினிமாவில் வளர்ந்து வரும் நடிகை யுக்தி தரேஜா. இவர் கடந்த 2023-ம் அண்டு வெளியான 'ரங்கபலி' படத்தின் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமானார். அப்படத்தை தொடர்ந்து 'மார்கோ' படத்தில் நடித்திருந்தார்.
தற்போது அவர் அறிமுக இயக்குனர் கேகே இயக்கும் 'கிங் ஜாக்கி குயின்' படத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படத்தில் தீக்சித் ஷெட்டி மற்றும் சக்சி ஒடெலா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருக்கின்றனர்.
சமீபத்தில் இப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி கவனம் பெற்றது. இப்படம் வருகிற 7-ம் தேதி திரைக்கு வருகிறது. இந்நிலையில், யுக்தி தரேஜாவின் கதாபாத்திர வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளனர். இப்படத்தில் அவர் ’பார்கவி’ என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.