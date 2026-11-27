சென்னை,
நடிப்பைத் தாண்டி பாடகி, தயாரிப்பாளர் எனப் பன்முகத் திறமைகளை வெளிப்படுத்தி வரும் இவர், தற்போது புதிய மொழி ஒன்றைக் கற்று வருவதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
நித்யா மேனன் மலையாளத் திரையுலகில் அறிமுகமாகி, பின்னர் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி உள்ளிட்ட மொழிப் படங்களில் நடித்து பிரபலமானார். தமிழில் 'ஓ காதல் கண்மணி', '24', 'மெர்சல்', 'திருச்சிற்றம்பலம்', 'இட்லி கடை' உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார்.
இயல்பான நடிப்பால் ரசிகர்களைக் கவர்ந்த இவர், 'திருச்சிற்றம்பலம்' திரைப்படத்தில் ஷோபனா கதாபாத்திரத்தில் நடித்ததற்காக சிறந்த நடிகைக்கான தேசிய விருதைப் பெற்றார். இதன் மூலம் தனது நடிப்புத் திறமைக்கு தேசிய அளவில் அங்கீகாரமும் பெற்றார்.
நடிப்புடன் இசையிலும் ஆர்வம் கொண்ட நித்யா மேனன், சில திரைப்படங்களில் பாடல்களையும் பாடியுள்ளார். இதன் மூலம் பின்னணிப் பாடகியாகவும் தனது திறமையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். மேலும், 'கியூரி புரொடக்ஷன்ஸ்' (Curie Productions) என்ற தயாரிப்பு நிறுவனத்தைத் தொடங்கி திரைப்படத் தயாரிப்பிலும் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
இந்த நிலையில், விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்ற நித்யா மேனன், தனக்கு மொழிகளைக் கற்பதில் இருக்கும் ஆர்வம் குறித்து மனம் திறந்து பேசியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் கூறும்போது, “எனக்குப் புதிய மொழிகளைக் கற்றுக்கொள்வதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு. தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி, ஆங்கிலம் என ஆறு மொழிகள் எனக்குத் தெரியும். தற்போது ஏழாவது மொழியைக் கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறேன்” என்றார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், அடுத்து சைகை மொழியையும் கற்றுக்கொள்ள விரும்புவதாகத் தெரிவித்துள்ளார். மொழிகளைக் கற்பதில் தொடர்ந்து ஆர்வம் காட்டி வரும் நித்யா மேனனின் இந்தப் பேச்சு ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.