சினிமா செய்திகள்

தள்ளிப்போகிறதா ’லெனின்’...ராம் சரணின் அந்த படம் காரணமா?

இப்படத்தில் பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ் கதாநாயகியாக நடிக்கிறார்.
தள்ளிப்போகிறதா ’லெனின்’...ராம் சரணின் அந்த படம் காரணமா?
Published on

ஐதராபாத்,

இளம் நடிகர் அகில் அக்கினேனி தனது அடுத்த படமான ‘லெனின்’ மீது அதிக எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளார். ‘விநரோ பாக்யமு விஷ்ணு கதா’ படத்தை இயக்கிய முரளி கிஷோர் அப்பூரி இயக்கத்தில் உருவாகும் இந்த படம் கோடை வெளியீடாக மே 1-ம் தேதி வெளியாகும் என்று முன்பு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

ஆனால் காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு வெளியிடப்பட்ட போஸ்டரில் வெளியீட்டு தேதி குறிப்பிடப்படவில்லை. இதனால் படம் தள்ளிவைக்கப்பட்டதாக தகவல் பரவி வருகிறது.

ராம் சரண் நடித்த ‘பெத்தி’ படம் இதற்கு காரணம் என்று தெரிகிறது. இப்படம் ஏப்ரல் 30-ம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புச்சி பாபு சானா இயக்கும் இந்த பான்-இந்தியா படத்துடன் போட்டியிட கூடாது என கருதி லெனின் தயாரிப்பாளர்கள் வெளியீட்டை தள்ளிவைக்க முடிவெடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

Also Read
நான் பேசினால் காப்பாற்ற யாரும் வர மாட்டீர்கள் - 'ஜனநாயகன்' பட இயக்குனர் வினோத்
தள்ளிப்போகிறதா ’லெனின்’...ராம் சரணின் அந்த படம் காரணமா?

புதிய ரிலீஸ் தேதி குறித்து இதுவரை அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை. மே மாத இறுதி அல்லது ஜூன் மாதத்தில் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இப்படத்தில் பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ் கதாநாயகியாக நடிக்கிறார்.

ராம் சரண்
பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ்
லெனின்
Lenin

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com