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ஊர்கூடிச் சிந்திப்போம்; திருப்பூரில் சந்திப்போம் - கவிஞர் வைரமுத்து

நாளை மாலை 4 மணிக்கு "அறிவை விரிவுசெய்" என்ற தலைப்பில் உரையாற்றவுள்ளதாக வைரமுத்து கூறியுள்ளார்.
வைரமுத்து
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சென்னை,

கவிஞர் வைரமுத்து, நாளை (சனிக்கிழமை) திருப்பூரில் நடைபெறும் சுழற்சங்க மாநாட்டில் பங்கேற்று உரையாற்ற உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

திருப்பூரில் சந்திப்போம்

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில்,

”நாளை சனிக்கிழமை திருப்பூர் வருகிறேன். ஈராயிரம்பேர் கூடும் சுழற்சங்க மாநாட்டில் உரையாற்றுகிறேன்.

நேரம் மாலை 4 மணி தலைப்பு அறிவை விரிவுசெய். தமிழ் என்பது அலங்காரப் பொருள் அல்ல; ஆக்கப் பொருள் என்று காட்டி எங்கள் தமிழ் மக்களை உயர்த்தும் உரையாக அது திகழவேண்டும் என்பது தீராத ஆசை.

ஆசை மெய்ப்பட வாழ்த்துங்கள். ஊர்கூடிச் சிந்திப்போம்; திருப்பூரில் சந்திப்போம்” என தெரிவித்துள்ளார்.

வைரமுத்து
Vairamuthu
கவிஞர் வைரமுத்து
Poet Vairamuthu
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Daily Thanthi
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