இன்ஸ்டா, யூடியூப்போல டிஸ்னி+ ஓடிடி தளத்திலும் ரீல்ஸ்

Like Instagram and YouTube, Disney+ OTT platform will also have Reels!
x
தினத்தந்தி 9 Jan 2026 5:34 PM IST
t-max-icont-min-icon

குறுகிய நேர வீடியோக்களையும் பயனர்கள் காணும் வகையில் வீடியோ கிளிப்புகளை கொண்டுவர உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை,

டிஸ்னி+ ஓடிடி தளத்தில் ரீல்ஸ் வடிவ வீடியோக்கள் வசதியை அறிமுகம் செய்ய உள்ளதாக அந்நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

திரைப்படங்கள் மற்றும் சீரிஸ்கள் மட்டுமன்றி, யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம் போல குறுகிய நேர வீடியோக்களையும் பயனர்கள் காணும் வகையில் வீடியோ கிளிப்புகளை கொண்டுவர உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பயனர்களை அதிகம் ஈர்க்கும் நோக்கில், பிரபல திரைப்படங்கள் மற்றும் தொடர்களின் முக்கிய காட்சிகளை குறுகிய வீடியோக்களாக வழங்க இந்த புதிய அம்சம் பயன்படுத்தப்பட உள்ளதாக தெரிகிறது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X