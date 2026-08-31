ஓடிடியில் வெளியாகும் லோகேஷ் கனகராஜ்-ன் 'டிசி': ரசிகர்கள் இடையே எகிறும் எதிர்பார்ப்பு

‘டிசி’ திரைப்படம் வரும் செப்டம்பர் 4-ம் தேதி முதல் சன் நெக்ஸ்ட் ஓ.டி.டி. தளத்தில் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யப்பட உள்ளது. தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் இப்படம் வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில், லோகேஷ் கனகராஜ், வாமிகா கபி நடிப்பில் உருவான ‘டிசி’ திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே கவனம் பெற்றது. இயக்குநராக பல வெற்றிப் படங்களை கொடுத்த லோகேஷ் கனகராஜ், இப்படத்தின் மூலம் முழுநேர கதாநாயகனாகவும் புதிய பரிமாணத்தில் களமிறங்கினார்.
திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடியதைத் தொடர்ந்து, தற்போது இப்படம் ஓ.டி.டி. வெளியீட்டுக்கு தயாராகியுள்ளது. திரையரங்கில் படத்தை தவறவிட்ட ரசிகர்கள், வீட்டிலிருந்தபடியே படத்தை பார்க்கும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
‘டிசி’ திரைப்படம் வரும் செப்டம்பர் 4-ம் தேதி முதல் சன் நெக்ஸ்ட் ஓ.டி.டி. தளத்தில் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யப்பட உள்ளது. தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் இப்படம் வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சாரத் சந்திர சட்டோபாத்யாயாவின் பிரபலமான ‘தேவதாஸ்’ நாவலை அடிப்படையாகக் கொண்டு, ஆக்ஷன் மற்றும் பழிவாங்கும் கதைக்களத்தில் இந்த படத்தை அருண் மாதேஸ்வரன் உருவாக்கியுள்ளார்.
படத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் ‘தாஸ்’ என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். ஊழல் காவல்துறையினரால் தனது காதலி கொல்லப்பட்ட பிறகு, அவரது வாழ்க்கையில் ஏற்படும் மாற்றங்களையும், அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெறும் பழிவாங்கும் சம்பவங்களையும் மையமாகக் கொண்டு கதை நகர்கிறது. வாமிகா கபி ‘சந்திரா’ என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
‘டிசி’ திரைப்படம் திரையரங்க வெளியீட்டில் எதிர்பாராத வெற்றியைப் பெற்றது. உலகளவில் ரூ.100 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்துள்ளது. லோகேஷ் கனகராஜின் நடிப்புக்கும், படத்தின் ஆக்ஷன் காட்சிகளுக்கும் ரசிகர்கள் மற்றும் திரையுலகினரிடையே பாராட்டுகள் கிடைத்தன.
அனிருத் ரவிச்சந்தரின் இசை மற்றும் பின்னணி இசையும் படத்தின் விறுவிறுப்பை அதிகரித்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தற்போது ஓ.டி.டி. வெளியீட்டை முன்னிட்டு, ‘டிசி’ படத்தை மீண்டும் காண ரசிகர்கள் ஆர்வமாக உள்ளனர்.