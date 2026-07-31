'லக்கி பாஸ்கர் 2' நிச்சயம் உருவாகும்... இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரி உறுதி

சென்னை,
நடிகர் துல்கர் சல்மான் நடிப்பில், இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் கடந்த 2024-ம் ஆண்டு வெளியான 'லக்கி பாஸ்கர்' திரைப்படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. சித்தாரா என்டர்டெயின்மென்ட் மற்றும் பார்ச்சூன் போர் சினிமாஸ் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்த இந்தப் படத்தில், மீனாட்சி சவுத்ரி கதாநாயகியாக நடித்திருந்தார். ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்திருந்த இப்படம் வசூல் மற்றும் விமர்சன ரீதியாக வெற்றி பெற்றது.
'லக்கி பாஸ்கர்' படத்தின் இரண்டாம் பாகம் எப்போது உருவாகும் என்று ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து வந்த நிலையில், இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரி முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "'லக்கி பாஸ்கர் 2' திரைப்படம் நிச்சயம் உருவாகும். ஆனால் அதற்காக ரசிகர்கள் இன்னும் சிறிது காலம் காத்திருக்க வேண்டும். ஏற்கெனவே ஒப்புக்கொண்டுள்ள இரண்டு திரைப்படங்களை முதலில் நிறைவு செய்ய வேண்டியுள்ளது" என்றார்.
மேலும், "முதல் பாகம் ஏற்படுத்திய எதிர்பார்ப்புகளை முழுமையாக பூர்த்தி செய்யும் வகையில் இரண்டாம் பாகத்தை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளோம். அதனால், சுமார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகே அதன் பணிகளைத் தொடங்க உள்ளோம்" என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
இதற்கிடையில், இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரி, நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்' திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்தத் திரைப்படம் வருகிற ஆகஸ்ட் 14-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.