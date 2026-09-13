சினிமா செய்திகள்

“உலகளாவிய டாப் 10” பட்டியலில் இடம்பிடித்த மாதவனின் “ஜி.டி.என்”

மாதவன் நடிப்பில் உருவான வாழ்க்கை வரலாற்றுத் திரைப்படமான ‘ஜி.டி.என்’ திரைப்படம் செப்டம்பர் 4-ம் தேதி நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓ.டி.டி. தளத்தில் வெளியானது.
“உலகளாவிய டாப் 10” பட்டியலில் இடம்பிடித்த மாதவனின் “ஜி.டி.என்”
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‘இந்தியாவின் எடிசன்’ என்று போற்றப்படும் பழம்பெரும் இந்திய கண்டுபிடிப்பாளரும் தொழிலதிபருமான ஜி.டி. நாயுடுவின் வாழ்க்கை வரலாற்றை மையமாகக் கொண்டு உருவான ‘ஜி.டி.என்’ படம், தற்போது நெட்பிளிக்ஸ் சர்வதேச தளத்தில் பிரம்மாண்ட சாதனை படைத்து வருகிறது.

ஜி.டி. நாயுடு

மறைந்த தொழிலதிபரும் கண்டுபிடிப்பாளருமான ஜி.டி. நாயுடுவின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட இப்படம், கடந்த ஆகஸ்ட் 7-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. கிருஷ்ணகுமார் ராமகுமார் இயக்கியுள்ள ‘ஜி.டி.என்’ படத்தில் ஆர். மாதவன், ஜி.டி. நாயுடு கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். பிரியாமணி, சத்யராஜ், ஜெயராம், துஷாரா விஜயன், வினய், கருணாகரன் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இப்படத்தை வர்கீஸ் மூலன், விஜய் மூலன், சரிதா மாதவன் மற்றும் மாதவன் ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு கோவிந்த் வசந்தா இசையமைத்துள்ளார். இந்தியாவின் முன்னோடி கண்டுபிடிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஜி.டி. நாயுடுவின் வாழ்க்கைப் பயணமும், அவரது கண்டுபிடிப்புகளும் படத்தின் மையமாக அமைந்துள்ளன.

திரையரங்கில் தொடங்கி டிஜிட்டலில் தொடரும் வெற்றி

கடந்த ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான ‘ஜி.டி.என்’ திரைப்படம், விமர்சகர்களின் ஒருமித்த பாராட்டுகளாலும், ரசிகர்களின் வாய்மொழிப் பரிந்துரைகளாலும் நான்கு வாரங்கள் திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடியது. ஜி.டி. நாயுடுவாக நடிகர் ஆர். மாதவனின் அசாத்திய நடிப்பும், காலனித்துவ ஆட்சிக் காலத்தில் உள்நாட்டுத் தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்குவதற்காக அவர் எதிர்கொண்ட சவால்களும் ரசிகர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்தன.

இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த செப்டம்பர் 4ஆம் தேதி இத்திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் பல்வேறு பிராந்திய மொழிகளில் வெளியானது. வெளியான ஒரே வாரத்திற்குள், இந்தியாவில் அதிகம் டிரெண்டாகும் திரைப்படங்களின் பட்டியலில் டாப் 2 இடங்களுக்குள் முன்னேறி ஓடிடி தளத்தை அதிரவைத்தது.

நெட்ஃபிளிக்ஸ் உலகளாவிய டாப் 10 பட்டியலில் ‘ஜி.டி.என்’

இந்திய எல்லையைத் தாண்டி, இத்திரைப்படம் தற்போது நெட்ஃபிளிக்ஸ் உலகளாவிய டாப் 10 திரைப்படங்களின் பட்டியலில் அதிகாரப்பூர்வமாக இடம்பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளது. வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்கள் மட்டுமின்றி, உலகெங்கிலும் உள்ள சர்வதேச திரைப்பட ரசிகர்களிடமும் இப்படம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.

தற்போது ஐக்கிய அரபு அமீரகம், இலங்கை, சிங்கப்பூர், பாகிஸ்தான் மற்றும் பஹ்ரைன் உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் 'டாப் 5' தரவரிசைக்குள் இப்படம் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.

நட்சத்திர பட்டாளம் மற்றும் படக்குழு

இப்படத்தில் ஆர். மாதவனுடன் இணைந்து முன்னணி நட்சத்திரங்களான சத்யராஜ், ஜெயராம், பிரியாமணி மற்றும் துஷாரா விஜயன் உள்ளிட்ட பலரும் தங்களின் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

வலுவான கதைக்களத்தைக் கொண்ட இந்தியத் திரைப்படங்கள், ஸ்ட்ரீமிங் தளங்கள் மூலம் உலகளாவிய ரசிகர்களை மிக எளிதாகச் சென்றடைய முடியும் என்பதற்கு 'ஜி.டி.என்' திரைப்படம் மிகச் சிறந்த உதாரணமாகத் திகழ்கிறது என சினிமா வர்த்தக ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

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நெட்பிளிக்ஸ் உலகளாவிய டாப் 10
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Daily Thanthi
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