சினிமா செய்திகள்

மாதவனின் “ஜி.டி.என்” படத்திற்கு “யு/ஏ”தணிக்கை சான்றிதழ்

கிருஷ்ணகுமார் ராம்குமார் இயக்கத்தில் மாதவன் நடித்த ‘ஜி.டி.என்’ படம் ஆகஸ்ட் 7ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.
மாதவனின் “ஜி.டி.என்” படத்திற்கு “யு/ஏ”தணிக்கை சான்றிதழ்
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சென்னை,

‘ஜி.டி.என்’ படத்திற்கு தணிக்கை வாரியம் ‘யு/ஏ’ சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் சாக்லேட் பாயாக வலம் வந்த மாதவன் தற்போது இந்தியாவின் எடிசன் என அழைக்கப்படும் ஜி.டி.நாயுடுவின் வாழ்க்கை வரலாற்றை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாகும் புதிய படத்தில் ஜி.டி.நாயுடு கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

‘ஓஹோ எந்தன் பேபி’ பட இயக்குநர் கிருஷ்ணகுமார் ராம்குமார் எழுதி இயக்கியுள்ள ‘ஜி.டி.என்’ படத்தில் ஜெயராம், சத்யராஜ், பிரியாமணி, யோகி பாபு மற்றும் துஷாரா விஜயன் ஆகியோரும் நடித்துள்ளனர். இப்படம் தொடர்பான பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது. போஸ்டரில் அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு வயதான தோற்றத்துடன் ஜி.டி.நாயுடுவின் உருவத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் மாதவன் காணப்பட்டார்.

‘ஜி.டி.என்’ படத்தை வர்கீஸ் மூலன், விஜய் மூலன், சரிதா மாதவன் மற்றும் மாதவன் ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு கோவிந்த் வசந்தா இசையமைத்துள்ளார்.

‘ஜி.டி.என்’ படத்தின் ‘தி ரைஸ் ஆப் ஜிடிஎன்’ எனும் முதல் பாடல் சமீபத்தில் வெளியானது. ஏற்கெனவே, இந்தப் படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

‘ஜி.டி.என்’ படம் வரும் ஆகஸ்ட் 7ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது. இப்படம் முதலில் ஜூலை 17 ஆம் தேதி ரிலீஸ் என முன்னதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இப்படம் தமிழ் மட்டுமின்றி தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னட மற்றும் இந்தி மொழிகளிலும் வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், ‘ஜி.டி.என்’ படத்திற்கு தணிக்கை வாரியம் ‘யு/ஏ’ சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது. இப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 7ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.

மாதவன்
Madhavan
ஜி.டி.என்
GDN Movie
இயக்குநர் கிருஷ்ணகுமார் ராம்குமார்
Director Krishnakumar Ramkumar
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