சினிமா செய்திகள்

சாய் அபயங்கரின் புதிய ஆல்பத்தில் மமிதா பைஜு... வைரலாகும் தகவல்

சாய் அபயங்கர் தனது அடுத்த புதிய ஆல்பம் பாடலுக்கான பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சாய் அபயங்கரின் புதிய ஆல்பத்தில் மமிதா பைஜு... வைரலாகும் தகவல்
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சென்னை,

"கட்சி சேரா", "ஆச கூட" உள்ளிட்ட ஆல்பம் பாடல்கள் மூலம் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தவர் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர். அவரது பாடல்கள் சமூக வலைதளங்களில் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றதைத் தொடர்ந்து, திரைப்படங்களில் இசையமைக்கும் வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்தது. அவரது இசையமைப்பில் வெளியான முதல் திரைப்படமான 'டியூட்' நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. சமீபத்தில் வெளியான 'கருப்பு' திரைப்படத்திலும் அவரது இசை ரசிகர்களிடையே பெரிதும் பேசப்பட்டது.

அடுத்தடுத்த படங்களில் பிஸி

தற்போது சாய் அபயங்கர், 'மார்ஷல்', 'ராக்கா', 'ஓம்', 'பென்ஸ்', 'தமிழ் முருகன்' உள்ளிட்ட பல்வேறு திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்து வருகிறார். தனித்துவமான இசை பாணி மற்றும் புதுமையான முயற்சிகளால் தமிழ் சினிமாவில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் இளம் இசையமைப்பாளர்களில் ஒருவராக அவர் திகழ்கிறார்.

இன்டீ பாடல்களுக்கும் ரசிகர்கள் வரவேற்பு

திரைப்பட இசையுடன் மட்டுமல்லாமல், இன்டீ (Indie) பாடல்களிலும் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தி வரும் சாய் அபயங்கர், அவ்வப்போது புதிய ஆல்பம் பாடல்களை வெளியிட்டு ரசிகர்களை கவர்ந்து வருகிறார். அவரது ஆல்பம் பாடல்கள் இளைஞர்களிடையே தனி வரவேற்பைப் பெற்று வருகின்றன.

மமிதா பைஜுவுடன் புதிய ஆல்பம்

இந்த நிலையில், சாய் அபயங்கர் தனது அடுத்த புதிய ஆல்பம் பாடலுக்கான பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த ஆல்பம் பாடலில் நடிகை மமிதா பைஜு அவருடன் இணைந்து நடனமாடவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் ரசிகர்கள் மத்தியில் இந்த ஆல்பம் பாடலுக்கான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இதற்கு முன்பு சாய் அபயங்கர், சம்யுக்தா, பிரீத்தி முகுந்தன், சான்வீ மேகனா, கயாடு லோஹர் உள்ளிட்ட நடிகைகளுடன் இணைந்து நடித்த ஆல்பம் பாடல்கள் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தன. அந்த வரிசையில், மமிதா பைஜுவுடன் உருவாகும் புதிய ஆல்பம் பாடலும் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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Daily Thanthi
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