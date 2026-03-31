விஜய், சூர்யா, தனுஷ் ஆகியோரை தொடர்ந்து சூரியுடன் இணையும் இளம் நடிகை

‘வெண்ணிலா கபடிக்குழு’ படத்தின் மூலம், நடிகர் சூரி காமெடி நடிகராக உயர்ந்தார். விஜய்யின் ஜில்லா, அஜித்தின் வேதாளம், ரஜினியின் அண்ணாத்தே, சிவகார்த்திகேயன் உள்ளிட்டோரின் படங்களிலும் முக்கிய வேடங்களில் நடித்து அசத்தினார்.
வெற்றிமாறனின் ‘விடுதலை’ திரைப்படத்தின் மூலம், கதாநாயகனான சூரி, அதன்பிறகு கருடன், கொட்டுக்காளி ஆகிய படங்களிலும் பிரசாந்த் பாண்டியராஜ் இயக்கத்தில் ‘மாமன்’ படத்தில் நடித்திருந்தார். இவர் நடித்த படங்கள் அனைத்தும் வணிக ரீதியான வெற்றிகளைப் பதிவு செய்தன. ‘கருடன்’ மற்றும் ‘மாமன்’ நல்ல வசூலை ஈட்டின. தமிழ் சினிமாவில் ஆரம்பத்தில் காமெடி கதாபாத்திரங்களில் மட்டுமே நடித்து தற்போது கதாநாயகனாக உயர்ந்துள்ளார். தற்போது, மதிமாறன் புகழேந்தி இயக்கத்தில் ‘மண்டாட்டி’படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார்.
மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் இதற்கு முன்பு தமிழில் அஜித் நடித்த 'குட் பேட் அக்லி' மற்றும் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்த 'டியூட்' ஆகிய படங்களை தயாரித்துள்ளது.
சூரி கதாநாயகனாக நடிக்கும் 7-வது படத்தை மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இந்தப் படத்தை ‘நேற்று இன்று நாளை’, ‘அயலான்’ ஆகிய படங்களை இயக்கிய ஆர்.ரவிக்குமார் இயக்குகிறார். இந்தப் படத்தின் அறிவிப்பு போஸ்டரை படக்குழு சமீபத்தில் வெளியிட்டது. இப்படம் 2015ம் ஆண்டு சென்னையில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தை மையப்படுத்தி எடுக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்த நிலையில், இயக்குநர் ஆர். ரவிகுமாருடன் நடிகர் சூரி இணைந்துள்ள புதிய படத்தில் கதாநாயகியாக நடிக்க மமிதா பைஜுவை படக்குழு அணுகி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இருப்பினும் இத்தகவல் குறித்து படக்குழு தரப்பில் இருந்து இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை.
மமிதா பைஜு நடிப்பில் அடுத்ததாக ஜனநாயகன், கர, விஸ்வநாத் & சன்ஸ், இரண்டு வானம் ஆகிய படங்கள் வெளிவரவுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.