மணிகண்டனின் “மக்கள் காவலன்” திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

சந்தோஷ் குமார் இயக்கத்தில் மணிகண்டன் நடிக்கும் ‘மக்கள் காவலன்’ திரைப்படம் டிசம்பர் 4ஆம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
‘பைசன்’ திரைப்படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து, பிர்லா ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் நீலம் ஸ்டுடியோஸ் தங்களது கூட்டணியில் அடுத்த திரைப்படமாக ‘மக்கள் காவலன்’ படத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
இயக்குநர் சந்தோஷ் குமார் எழுதி இயக்கிய ‘மக்கள் காவலன்’ கண்ணியமாக வாழ வேண்டும் என்ற ஒரே எண்ணத்துடன் இருக்கும் ஒரு சாதாரண மனிதனின் கதையை சொல்கிறது. ஆனால் ஊழல் நிறைந்த ஒரு அமைப்பு, அவனுக்கு சரணடைவதா அல்லது எதிர்த்து நிற்பதா என்ற இரண்டு வழிகளையே விட்டுச் செல்கிறது.
இந்தப் படத்தில், முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் கே. மணிகண்டன் நடிக்கிறார். அவருடன் வாகை சந்திரசேகர், ஏ. வெங்கடேஷ், ஆர்.கே. விஜய்முருகன், சண்முகம் முத்துசாமி, சபுமோன், உன்னி மாயா, திவ்யா ஸ்ரீபாதா, ஜென்சன் திவாகர், லல்லு, ஜெமினி மணி மற்றும் ரகு ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
பிரதீபன் செல்வரத்தினம் ஒளிப்பதிவு செய்ய, அருள் மோசஸ் படத்தொகுப்பு செய்துள்ளார். பைசன் காளமாடன் திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து வெற்றிகரமாக தொடரும் இந்தக் கூட்டணியில் உருவாகும் ‘மக்கள் காவலன்’ திரைப்படத்திற்கும் நிவாஸ் கே. பிரசன்னா இசையமைத்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், நடிகர் மணிகண்டனின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ‘மக்கள் காவலன்’ படம் டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.