சினிமா செய்திகள்

“எடை அல்ல, பலம்தான் முக்கியம்” - மனுஷி சில்லர்

எடை என்பது உடல் ஆரோக்கியத்தின் அளவுகோல் அல்ல என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
“எடை அல்ல, பலம்தான் முக்கியம்” - மனுஷி சில்லர்
Published on

மும்பை,

முன்னாள் உலக அழகியும் நடிகையுமான மனுஷி சில்லர், உடல் எடை என்பது உடல் ஆரோக்கியத்தின் ஒரே அளவுகோல் அல்ல என்று தெரிவித்துள்ளார். இன்ஸ்டாகிராமில் ரசிகர்களுடன் உரையாடிய போது, “நான் இப்போது முன்பைவிட அதிக எடையுடன் இருக்கிறேன். அதேபோல் அதிக பலமாகவும் இருக்கிறேன்” என்று கூறினார்.

தன்னை முழுமையாக காலை நேரம் விரும்பும் நபர் என கூறிய அவர், வேலை காரணமாக இரவு நேர வாழ்க்கைக்கு பழக வேண்டி வந்ததாக தெரிவித்தார்.

Also Read
’திடீர் புகழ் ஆபத்தானது’… - வைரலாகும் நடிகை அமண்டாவின் பேச்சு
“எடை அல்ல, பலம்தான் முக்கியம்” - மனுஷி சில்லர்

உடற்பயிற்சி குறித்து பேசும்போது, 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு படத்திற்காக குத்துச்சண்டை மற்றும் மிக்ஸ்டு மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் பயிற்சி பெற்றதாகவும், அது தற்போது தன் விருப்பமான உடற்பயிற்சிகளில் ஒன்றாக மாறியுள்ளதாகவும் மனுஷி தெரிவித்தார்.

Manushi Chhillar
மனுஷி சில்லர்

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com