கவினின் “மாஸ்க்” படத்தின் 2வது பாடல் நாளை வெளியீடு
கவின், ஆண்ட்ரியா நடித்துள்ள ‘மாஸ்க்’ படம் வரும் 21ம் தேதி வெளியாக உள்ளது.
அறிமுக இயக்குனர் விக்ரனன் அசோக் இயக்கும் ‘மாஸ்க்’ படத்தில் கவின் நடித்துள்ளார். இந்த படத்தில் கவினுடன் ஆண்ட்ரியா முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ளார். தெலுங்கு நடிகையான ருஹானி ஷர்மா கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். மேலும், சார்லி, பாலா சரவணன், விஜே அர்ச்சனா, சந்தோக் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். இப்படம் வரும் 21ம் தேதி வெளியாக உள்ளது. இப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானது. படத்தின் இசை மற்றும் டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நேற்று நடைபெற்றது.
இந்த நிலையில், ‘மாஸ்க்’ படத்தின் 2வது பாடல் நாளை வெளியாக உள்ளதாக படக்குழு போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளது. ‘இதுதான் எங்கள் உலகம்’ பாடல் நாளை மாலை5 மணிக்கு வெளியாகிறது.
