'திரிஷ்யம் 3' படத்தின் புதிய போஸ்டரை பகிர்ந்த மோகன்லால்

சென்னை,
ஜீத்து ஜோசப் இயக்கத்தில் மோகன்லால் மற்றும் மீனா நடிப்பில் கடந்த 2013-ம் ஆண்டு வெளியான படம் ‘திரிஷ்யம்3’. ரூ.5 கோடி செலவில் தயாரான இந்த படம் ரூ.75 கோடி வசூலித்து சாதனை நிகழ்த்தியது. இந்த படம் கமல்ஹாசன், கவுதமி நடிக்க 'பாபநாசம்' என்ற பெயரில் தமிழிலும் ரீமேக் செய்யப்பட்டது. தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி, சீன மொழிகளிலும் வெளியானது.
அதனை தொடர்ந்து 2021-ம் ஆண்டு ‘திரிஷ்யம் 2’ வெளியானது. நேரடியாக ஓடிடியில் வெளியான திரிஷ்யம் 2 முதல் பாகத்தை போல மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது. தற்போது ‘திரிஷ்யம்’ 3-ம் பாகம் உருவாகியுள்ளது. இந்த படத்தை ஆசீர்வாத் சினிமாஸ் சார்பில் ஆண்டனி பெரும்பாவூர் தயாரித்துள்ளார்.
‘திரிஷ்யம் 3’ திரைப்படம் வருகிற 21-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. இதற்கிடையில் , இந்த படத்தின் டீசர் மற்றும் டிரெய்லர் ஆகியவை வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் படத்தின் மீதான கவனத்தை அதிகரிக்க செய்தது. இந்த நிலையில், திரிஷ்யம் 3 படத்தின் புதிய போஸ்டரை நடிகர் மோகன்லால் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். இந்த போஸ்டர் வைரலாகி வருகிறது.