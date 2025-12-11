நாளை தியேட்டர்களில் வெளியாகும் படங்கள் (12.12.2025)

நாளை தியேட்டர்களில் வெளியாகும் படங்கள் (12.12.2025)
தினத்தந்தி 11 Dec 2025 12:06 PM IST (Updated: 11 Dec 2025 12:34 PM IST)
நாளை எந்தெந்த திரைப்படங்கள் வெளியாக உள்ளன என்பதை இந்த செய்தி தொகுப்பில் காணலாம்.

சென்னை,

தமிழ் சினிமாவில் ஒவ்வொரு வாரமும் வித்தியாசமான கதைகளில் புதுப்புது திரைப்படங்கள் வெளியாகி வருகின்றன. அந்த வகையில் இந்த வாரம் குறிப்பாக நாளை திரையரங்குகளில் எந்தெந்த படங்கள் வெளியாக உள்ளன என்பதை இந்த செய்தி தொகுப்பில் காணலாம்.

* லாக் டவுன்

* மகாசேனா

* மண்புமிகு பறை

* சல்லியர்கள்

* யாரு போட்ட கோடு

* அகண்டா 2

* படையப்பா (ரீ ரிலீஸ்)

* வா வாத்தியார்

