சினிமா செய்திகள்

"முத்துவேல் பாண்டியனின் வேட்டை தொடரும்"... சிறப்பு வீடியோ வெளியிட்ட 'ஜெயிலர்' படக்குழு

‘ஜெயிலர்’ திரைப்படம் வெளியாகி நேற்றுடன் 3 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளது.
"முத்துவேல் பாண்டியனின் வேட்டை தொடரும்"... சிறப்பு வீடியோ வெளியிட்ட 'ஜெயிலர்' படக்குழு
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சென்னை,

ஜெயிலர் படத்தின் முதல் பாகம் வெளியாகி நேற்றுடன் 3 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், அதனை முன்னிட்டு சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் சிறப்பு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் கடந்த 2023-ம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் ‘ஜெயிலர்’. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்த இப்படத்தில் ரம்யா கிருஷ்ணன், மிர்ணா, விநாயகன், வசந்த் ரவி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். அனிருத் இசையமைத்திருந்தார். ஆக்சன் மற்றும் காமெடி கலந்த கதைக்களத்தில் வெளியான இப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றதுடன், பாக்ஸ் ஆபிஸிலும் சுமார் ரூ.600 கோடி வரை வசூல் செய்ததாக கூறப்படுகிறது.

உருவாகி வரும் ‘ஜெயிலர் 2’

‘ஜெயிலர்’ படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து தற்போது அதன் இரண்டாம் பாகமான ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது. மீண்டும் ரஜினிகாந்த் - நெல்சன் திலீப்குமார் கூட்டணி இணைந்துள்ளதால், படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. முதல் பாகத்தைப் போலவே இரண்டாம் பாகத்திலும் மோகன்லால் மற்றும் சிவராஜ்குமார் ஆகியோர் முக்கியமான கேமியோ கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். மேலும் ரம்யா கிருஷ்ணன், பாலிவுட் நடிகர் மிதுன் சக்கரவர்த்தி, சந்தானம், சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலரும் நடித்துள்ளனர்.

அக்டோபர் 15-ம் தேதி ரிலீஸ்!

‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 15-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது. இதனால் ரஜினி ரசிகர்கள் படத்தின் வெளியீட்டை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து வருகின்றனர்.

“முத்துவேல் பாண்டியனின் வேட்டை தொடரும்!”

இந்நிலையில், ‘ஜெயிலர்’ திரைப்படம் வெளியாகி நேற்றுடன் 3 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளது. இதனை முன்னிட்டு படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான சன் பிக்சர்ஸ் சிறப்பு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அந்த வீடியோவில், “முத்துவேல் பாண்டியனின் வேட்டை தொடரும்” என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதனால் ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தின் மீதான ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு மேலும் அதிகரித்துள்ளது. சன் பிக்சர்ஸ் வெளியிட்டுள்ள இந்த சிறப்பு வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

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Daily Thanthi
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