சினிமா செய்திகள்

எனக்கு என்னிடம் பிடித்த விஷயம் சிரிப்பு தான் - பூஜா ஹெக்டே

வலியை, வேதனையை காட்டாத என் சிரிப்பு தான் என் பலம் என்று பூஜா ஹெக்டே தெரிவித்துள்ளார்.
பூஜா ஹெக்டே
கோப்புப்படம்
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இந்திய சினிமாவின் முன்னணி நடிகையாக ஜொலித்து வரும் பூஜா ஹெக்டே, தமிழில் 'முகமூடி', 'பீஸ்ட்' ஆகிய படங்களில் நடித்தார். விஜய் ஜோடியாக அவர் நடித்த 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் விரைவில் ரிலீசுக்கு வர இருக்கிறது. இதற்கிடையில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட பூஜா ஹெக்டே பேசிய விஷயங்கள் கவனம் ஈர்த்துள்ளன.

"என்னை பற்றி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு புரிதல் இருக்கும். என் குணாதிசயங்கள் அவரவர் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப மாறுபடும். சிலருக்கு என் நடிப்பு பிடிக்கும். சிலருக்கு என் நடனம் பிடிக்கும்.

ஆனால் எனக்கு என்னிடம் பிடித்த விஷயம் சிரிப்பு தான். எந்த சூழலிலும் சோகத்தை, வலியை, வேதனையை காட்டாத என் சிரிப்பு தான் என் பலம். அதுதான் என் அடையாளம்” என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.

பூஜா ஹெக்டே
Pooja Hegde
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Daily Thanthi
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