ராஷ்மிகாவின் ’மைசா’ பட கிளிம்ப்ஸ் வெளியீடு

தினத்தந்தி 24 Dec 2025 3:16 PM IST
புஷ்பா 2 பட வில்லன் தாரக் பொன்னப்பா இந்த படத்தில் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கிறார்.

சென்னை,

ராஷ்மிகா மந்தனாவின் பான்-இந்திய படங்களில் மைசாவும் ஒன்று. அவரது நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான 'தம்மா' நல்ல வசூலை ஈட்டியது. மேலும், அதைத்தொடர்ந்து வெளியான 'தி கேர்ள் பிரண்ட்' படமும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

இந்நிலையில், ’மைசா’ படத்தின் முதல் கிளிம்ப்ஸ் வெளியாகி இருக்கிறது. புஷ்பா 2 பட வில்லன் தாரக் பொன்னப்பா இந்த படத்தில் ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கிறார்.

மேலும், ஈஸ்வரி ராவ், குரு சோமசுந்தரம் மற்றும் ராவ் ரமேஷ் ஆகியோரும் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கின்றனர். ரவீந்திர புல்லே இயக்கும் இப்படத்திற்கு ஜேக்ஸ் பெஜாய் இசையமைக்கிறார்

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

