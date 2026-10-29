அர்ஜுன் தாஸ் குரலில் வெளியான ‘ஜான் டோ’ படத்தின் ‘நான் போதுமா’ பாடல்!

சென்னை,
நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘ஜான் டோ’ திரைப்படத்தின் முதல் பாடலான ‘நான் போதுமா’ வெளியாகியுள்ளது. இப்பாடலில் அர்ஜுன் தாஸ் தனது கம்பீரமான குரலில் ராப் வரிகளைப் பாடியுள்ளார்.
தமிழ் சினிமாவில் தனது கம்பீரமான குரலால் ரசிகர்களைக் கவர்ந்தவர் நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ். இவர் தற்போது மதுமிதா இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘ஜான் டோ’ திரைப்படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். இப்படத்தில் சஞ்சனா நடராஜனும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
விறுவிறுப்பான கிரைம் திரில்லர் கதைக்களத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தில், அர்ஜுன் தாஸ் சந்துரு என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். சஞ்சனா நடராஜன் மற்றும் சிருஷ்டி ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். ‘பாகுபலி’ உள்ளிட்ட பிரம்மாண்ட திரைப்படங்களைத் தயாரித்த அர்கா மீடியா ஒர்க்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் பிரசாத் தேவினேனி மற்றும் ஷோபு யார்லகட்டா ஆகியோர் இப்படத்தைத் தயாரித்துள்ளனர்.
இப்படத்தின் கதை மற்றும் திரைக்கதையை இயக்குநர் மதுமிதா, நிக்கோலஸ் செவாலியருடன் இணைந்து எழுதியுள்ளார். முஜீப் மஜீத் இசையமைத்துள்ளார். பிரீதா ஜெயராமன் ஒளிப்பதிவு செய்ய, விஜய் வெங்கடராமன் படத்தொகுப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார். தினேஷ் சுப்பராயன் சண்டைப் பயிற்சி இயக்குநராகப் பணியாற்றியுள்ளார்.
இப்படம் நவம்பர் 13-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. இதையொட்டி, படத்தின் முதல் பாடலான ‘நான் போதுமா’ வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மாளவிகா பாடியுள்ள இப்பாடலில், அர்ஜுன் தாஸ் ராப் பகுதியைப் பாடியுள்ளார். அவரது தனித்துவமான குரலில் வெளியாகியுள்ள இந்தப் பாடல் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.