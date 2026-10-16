பிரேம்குமார் இயக்கத்தில் நானி? ஜோடியாகும் ருக்மினி வசந்த்

சென்னை,
இந்தப் படத்தில் நானிக்கு ஜோடியாக நடிகை ருக்மினி வசந்த் நடிக்கலாம் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தெலுங்கு திரையுலகில் முன்னணி நடிகராக வலம் வருபவர் நானி. வித்தியாசமான கதைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து நடிப்பதில் ஆர்வம் கொண்ட இவர், தனது இயல்பான நடிப்பால் ரசிகர்களைக் கவர்ந்து வருகிறார். இதனால் ரசிகர்களால் ‘நேச்சுரல் ஸ்டார்’ என்று அழைக்கப்படுகிறார்., 2011-ம் ஆண்டு கவுதம் வாசுதேவ் மேனன் தயாரிப்பில் வெளியான ‘வெப்பம்’ படத்தின் மூலம் தமிழ்த் திரையுலகிலும் அறிமுகமானார். அதன்பிறகு, ராஜமவுலி இயக்கிய ‘நான் ஈ’ திரைப்படத்தின் மூலம் மொழிகளைக் கடந்து ரசிகர்களைப் பெற்றார்.
தொடர்ந்து வித்தியாசமான கதைக்களங்களைக் கொண்ட திரைப்படங்களில் நடித்து வரும் நானிக்கு, ‘ஷியாம் சிங்கா ராய்’, ‘அடடே சுந்தரா’, ‘தசரா’, ‘ஹாய் நான்னா’, ‘சூர்யாவின் சனிக்கிழமை’, ‘ஹிட் 3’ உள்ளிட்ட படங்கள் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுத் தந்தன. சமீபத்தில் ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா இயக்கத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் வெளியான ‘தி பாரடைஸ்’ திரைப்படத்தில் நானி நடித்திருந்தார். இந்தப் படம் ரசிகர்கள் மற்றும் விமர்சகர்களிடையே கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.
இந்த நிலையில், நானியின் அடுத்த படம் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ‘96’, ‘மெய்யழகன்’ உள்ளிட்ட உணர்வுப்பூர்வமான திரைப்படங்களை இயக்கிய பிரேம்குமார் இயக்கத்தில் நானி நடிக்க இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்தப் படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இதுவரை வெளியாகவில்லை.
இந்தப் படத்தில் நானிக்கு ஜோடியாக நடிகை ருக்மினி வசந்த் நடிக்கலாம் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ‘காந்தாரா: சாப்டர் 1’ திரைப்படத்துக்குப் பிறகு இந்திய அளவில் கவனம் பெற்றுள்ள ருக்மினி வசந்த், தொடர்ந்து பல்வேறு மொழிப் படங்களில் நடித்து வருகிறார்.
நானி மற்றும் ருக்மினி வசந்த் முதன்முறையாக இணைந்து நடிக்க இருப்பதாக வெளியாகியுள்ள இந்தத் தகவல் ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும், இயக்குநர், கதாநாயகி மற்றும் படத்தின் இதர விவரங்கள் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியான பிறகே இந்தத் தகவல்கள் உறுதியாகும்.