சினிமா செய்திகள்

'காஞ்சனா 4'ல் நயன்தாரா? - புதிய தகவலால் ரசிகர்கள் உற்சாகம்!

இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
'காஞ்சனா 4'ல் நயன்தாரா? - புதிய தகவலால் ரசிகர்கள் உற்சாகம்!
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சென்னை,

நடிகரும் இயக்குநருமான ராகவா லாரன்ஸ் இயக்கி நடித்த 'காஞ்சனா' திரைப்படம் கடந்த 2011-ம் ஆண்டு வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. திகில் மற்றும் நகைச்சுவை கலந்த இந்த திரைப்படம் குடும்ப ரசிகர்களையும் வெகுவாக கவர்ந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து வெளியான 'காஞ்சனா 2' மற்றும் 'காஞ்சனா 3' திரைப்படங்களும் வசூல் ரீதியாகவும், ரசிகர்களின் வரவேற்பிலும் சாதனை படைத்தன.

இறுதிப் பாகமாக உருவாகும் 'காஞ்சனா 4'

இந்த வெற்றித் தொடரின் அடுத்த பாகமாக 'காஞ்சனா 4' திரைப்படம் தற்போது விறுவிறுப்பாக தயாராகி வருகிறது. இந்தப் படத்தையும் ராகவா லாரன்ஸே எழுதி இயக்குவதுடன், கதாநாயகனாகவும் நடிக்கிறார். அவருடன் பூஜா ஹெக்டே மற்றும் இந்தி திரையுலக நடிகை நோரா பதேஹி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வருகின்றனர்.

சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட படத்தின் முதல் தோற்றப் போஸ்டர் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. மேலும், 'காஞ்சனா' திரைப்பட வரிசையில் வெளியாகும் கடைசி பாகம் இதுவாக இருக்கும் என திரையுலக வட்டாரங்களில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நயன்தாரா சிறப்புத் தோற்றத்தில் நடிக்கிறாரா?

இந்த நிலையில், படத்தைச் சுற்றி புதிய தகவல் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, முன்னணி நடிகை நயன்தாரா 'காஞ்சனா 4' திரைப்படத்தில் சிறப்புத் தோற்றத்தில் நடிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, கதையின் முக்கியமான பின்னோக்கிக் காட்சிகளில் அவர் இடம்பெறுவார் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதுதொடர்பாக படக்குழுவினர் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதையும் வெளியிடவில்லை. இருப்பினும், விரைவில் இதுகுறித்த அறிவிப்பு வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. படப்பிடிப்பு இறுதிக்கட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்து வரும் நிலையில், படத்தின் வெளியீட்டு தேதி குறித்த அறிவிப்பையும் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி வருகின்றனர்.

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Daily Thanthi
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