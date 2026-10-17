நடிகை திரிஷா வெளியிட்ட புகைப்படத்துக்கு நயன்தாரா செய்த ரியாக்சன்

நடிகை திரிஷா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்ட புதிய புகைப்படத்திற்கு, நடிகை நயன்தாரா ‘லைக்’ செய்து தனது ரியாக்சனை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
நடிகை திரிஷா இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்திருக்கும் புகைப்படம் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்திருக்கிறது. புடவையில் அழகாக போஸ் கொடுத்திருக்கும் அவர், அந்த புகைப்படத்துடன் ‘தீபங்கள் ஜொலிக்கட்டும்’ என்ற அர்த்தத்தில் கேப்ஷனும் கொடுத்திருக்கிறார். இந்தப் புகைப்படத்துக்கு ரசிகர்கள் பலரும் பாராட்டுகளைத் தெரிவித்து வரும் நிலையில், நயன்தாரா அதற்கு ‘லைக்’ செய்துள்ளது பேசுபொருளாகியுள்ளது.
தமிழ் சினிமாவில் பல ஆண்டுகளாக முன்னணி நடிகைகளாகத் திகழும் திரிஷா மற்றும் நயன்தாரா இடையே நட்பு உள்ளதா என்பது குறித்து அவ்வப்போது சமூக வலைத்தளங்களில் விவாதங்கள் இடம்பெற்று வந்துள்ளன.
கடந்த ஜனவரி மாதம் துபாயில் சொகுசுப் படகில் இருவரும் ஒன்றாக இருக்கும் புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்திருந்தனர். அந்தப் புகைப்படங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவலான கவனத்தைப் பெற்றதுடன், இருவருக்கும் இடையிலான உறவு குறித்த விவாதங்களையும் மீண்டும் ஏற்படுத்தியிருந்தன.
இந்நிலையில், நடிகை திரிஷா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்ட புதிய புகைப்படத்திற்கு, நடிகை நயன்தாரா ‘லைக்’ செய்து தனது ரியாக்சனை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
திரிஷாவின் புதிய புகைப்படத்துக்கு நயன்தாரா ‘லைக்’ செய்துள்ளது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
திரை நட்சத்திரங்களின் சிறிய சமூக வலைத்தளச் செயல்பாடுகள்கூட ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தும் நிலையில், திரிஷா மற்றும் நயன்தாரா தொடர்பான இந்தப் பதிவும் தற்போது கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.