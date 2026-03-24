“நீ பாரெவர்” படத்தின் “நானா மஸ்தானா” வீடியோ பாடல் வெளியானது

அசோக்குமார் இயக்கத்தில் சுதர்ஷன் கோவிந்த், அர்ச்சனா ரவி நடித்துள்ள ‘நீ பாரெவர்’ படம் வரும் 27-ம் தேதி வெளியாகிறது.
அசோக்குமார் கலைவாணி இயக்கத்தில், புதுமுகங்கள் சுதர்ஷன் கோவிந்த், அர்ச்சனா ரவி நடிப்பில் உருவாகும் படம் ‘நீ பாரெவர்’. ஜென் z இளைஞர்களின் உறவுச் சிக்கல்கள் குறித்து பேசும் வகையில் இப்படம் உருவாகியுள்ளது.

ஜென் ஸ்டூடியோஸ் சார்பில் புகழ் மற்றும் ஈடன் தயாரிக்கும் இப்படத்துக்கு அஸ்வின் ஹேமந்த் இசையமைக்கிறார். ராஜா பட்டாச்சார்ஜி ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். எஸ்.ஏ.நாகார்ஜுன் எடிட்டிங் பணிகளை மேற்கொள்கிறார். இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னையின் முக்கிய இடங்களிலும் பொள்ளாச்சி மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற பகுதிகளிலும் படமாக்கப்பட்டுள்ளது.

நாளைய இயக்குநர் 6-வது சீசன் டைட்டில் வின்னர் சுதர்ஷன் கோவிந்த் இப்படத்தில் நாயகனாக நடித்துள்ளார். மிஸ் சவுத் இந்தியா அர்ச்சனா ரவி நாயகியாக நடித்துள்ளார். இவர்களுடன் ஒய் ஜி மகேந்திரன், நிழல்கள் ரவி, எம்.ஜே.ஸ்ரீராம், ரெத்திகா ஸ்ரீனிவாஸ், செல்லா, பிருந்தா, உள்ளிட்ட பலரும் நடித்துள்ளனர்.

படம் பற்றி இயக்குனர் அசோக்குமார் கூறும்போது, ‘இன்றைய ஜென்சி கிட்ஸ் அதிகமாக சொல்லும் வார்த்தை டேட்டிங். இதற்காகவே தனியாக இணைய செயலி இருக்கிறது. அப்படி டேட்டிங் செய்வதில் உள்ள பிரச்சனைகளை விரிவாகவும், மக்களுக்கு புரியும் விதத்திலும் சொல்லி இருக்கிறோம்’ என்றார். இப்படத்தின் டிரெய்லர் சமீபத்தில் வெளியானது.

இந்நிலையில், ‘நீ பாரெவர்’ படத்தின் ‘நானா மஸ்தானா’ வீடியோ பாடல் வெளியாகியுள்ளது. இப்படம் வரும் 27-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

