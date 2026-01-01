“ஸ்டிரேஞ்சர் திங்ஸ்” வெப் தொடரால் முடங்கிய நெட்பிளிக்ஸ்
பிரபல வெப் தொடரான ‘ஸ்டிரேஞ்சர் திங்ஸ்’ சீசன் 5-ன் இறுதி எபிசோட் வெளியானதால் நெட்பிளிக்ஸ் முடங்கியது.
உலகம் முழுவதும் உள்ள ரசிகர்களால் மிகவும் விரும்பிப்பார்க்கப்படும் வெப் தொடர்களில் ஒன்று ‘ஸ்டிரேஞ்சர் திங்ஸ்’. இதன் முதல் சீசன் கடந்த 2016-ம் ஆண்டு நெட்பிளிக்ஸ் ஓ.டி.டி தளத்தில் வெளியானது. இந்த தொடர் உலகளவில் பார்வையாளர்களின் இதயங்களை வென்றதைத்தொடர்ந்து, அடுத்தடுத்த சீசன்கள் வெளியாகின. இதுவரை 4 முழு சீசன்கள் வெளியாகி உள்ளன. கடந்த நவம்பர் மாதம் டான் டிராட்சன்பெர்க் இயக்கிய 5-வது சீசனின் முதல் பாகத்தில் முதல் 4 எபிசோட்டுகள் வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றன.
அதனை தொடர்ந்து ‘ஸ்டிரேஞ்சர் திங்ஸ்’ கடைசி சீசனின் 2வது பாகத்தின் 5,6,7 ஆகிய 3 எபிசோட்டுகள் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றன. இதனையடுத்து கடைசி எபிசோடான 8வது எபிசோடின் டிரெய்லர் வெளியானது.
இறுதியான 8-வது எபிசோடின் மீது மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளை உருவாக்கியிருந்த நிலையில், நேற்று இரவு வெளியானவுடன் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் ஒரே நேரத்தில் பார்க்க முயன்றதால் நெட்பிளிக்ஸ் தளம் சுமார் 1 நிமிடத்திற்கு முடங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, உடனடியாக தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் சரி செய்யப்பட்டு நெட்பிளிக்ஸ் தளம் மீண்டும் இயல்புநிலைக்குத் திரும்பியது.
பிரபல வெப் தொடரான ‘ஸ்டிரேஞ்சர் திங்ஸ்’ 5-வது சீசன் மட்டும் ரூ.3,300 கோடி செலவில் உருவானது குறிப்பிடத்தக்கது.