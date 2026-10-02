சினிமா செய்திகள்

திரை இசைக் கலைஞர்​கள் சங்கத்துக்கு புதிய கட்டிடம்: இசை நிகழ்ச்சி மூலம் நிதி திரட்ட முடிவு

தமிழ்த் திரை இசைக் கலைஞர்கள் சங்​கம், பிர​மாண்​ட​மான கட்​டிடம் கட்ட முடிவு செய்​துள்​ளது.
திரை இசைக் கலைஞர்​கள் சங்கத்துக்கு புதிய கட்டிடம்: இசை நிகழ்ச்சி மூலம் நிதி திரட்ட முடிவு
Published on

திரைப்பட இசைக்கலைஞர்கள் சங்கத்திற்கு புதிய கட்டிடம் கட்டுவதற்கு நிதி திரட்ட சிங்கப்பூர், துபாய் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் இசைக் கச்சேரிகளை நடத்த திட்டம் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னை வடபழனி​யில் உள்ள இச்​சங்​கத்​துக்​குச் சொந்​த​மான இடத்​தில் கட்​டப்பட இருக்​கும் இக்​கட்​டிடத்​தில் வணிக வளாகம் மற்​றும் திரை​யுலக பயன்​பாட்​டுக்​குத் தேவை​யான அனைத்து நவீன வசதி​களும் உரு​வாக இருக்​கிறது. இதற்​காக மாயாபஜார் ஹப் என்ற நிறு​வனத்​துடன் ஒப்​பந்​தம் செய்​யப்பட்டுள்ளது.

இதற்​கான நிதி திரட்​டு​வதற்​காக, திரைப்பட இசைக் கலைஞர்​கள் சங்​கம் சார்​பில் இசை நிகழ்ச்​சிகள் நடத்​தப்பட இருக்​கின்றன. சென்​னை, ஐத​ரா​பாத், குஜ​ராத் ஆகிய நகரங்​களி​லும் சிங்​கப்​பூர், ஐக்​கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய நாடு​களி​லும் இந்த இசை நிகழ்ச்சி நடக்க இருக்​கிறது. இதில் தமிழ்த் திரைப்பட இசையமைப்​பாளர்​ ஒன்​றிணைந்து இலவச​மாக இந்​நிகழ்ச்​சியை நடத்​தித் தர முடிவு செய்​துள்​ளனர். இந்​நிகழ்ச்சி டிசம்​பர் மாதம் சென்​னை​யில் பிர​ம்மாண்​ட​மாக நடக்க இருக்​கிறது. இது தொடர்பாக முதல்வர் விஜய்யை சந்தித்து பேச உள்​ளனர்.

இதன் அறிமுக நிகழ்வு சமீபத்தில் நடந்தது. இசை அமைப்பாளர்கள் கங்கை அமரன், யுவன் சங்கர் ராஜா, தேவா, எஸ்.ஏ.ராஜ்குமார் மற்றும் முன்னணி பாடகர் பாடகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

முன்னணி இசையமைப்பாளர்களான இளையராஜா, ஏ.ஆர்.ரகுமான், தேவா, அனிருத், யுவன்ஷங்கர் ராஜா உள்ளிட்டவர்களை ஒரே மேடையில் ஏற்ற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இசை நிகழ்ச்சி
Film Music Artists Association
music program
திரை இசைக் கலைஞர்​கள் சங்கம்
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com