சினிமா செய்திகள்

மோகன்லால் - விஷ்ணு மோகன் கூட்டணியில் புதிய படம்.. டைட்டில் வெளியானது

இந்த படத்திற்கு "ஆப்ரேஷன் கங்கா" (Operation Ganga) என்ற டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
மோகன்லால் - விஷ்ணு மோகன் கூட்டணியில் புதிய படம்.. டைட்டில் வெளியானது
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சென்னை,

தேசிய விருது பெற்ற இயக்குனர் விஷ்ணு மோகன் இயக்கத்தில் மோகன்லால் நடிக்க உள்ள புதிய படத்திற்கு "ஆப்ரேஷன் கங்கா" (Operation Ganga) என்ற டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

மோகன்லாலுடன் இணையும் விஷ்ணு மோகன்

மலையாள திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான மோகன்லால், அடுத்தடுத்து பல்வேறு திரைப்படங்களில் நடித்து வருகிறார். அந்த வகையில், தற்போது தேசிய விருது பெற்ற இயக்குனர் விஷ்ணு மோகன் இயக்கத்தில் புதிய படம் ஒன்றில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி உள்ளார். இந்த படத்திற்கு தற்காலிகமாக ‘L367’ என்ற தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

‘மேப்பாடியான்’ மூலம் கவனம் ஈர்த்தவர்

விஷ்ணு மோகன், உன்னி முகுந்தன் நடிப்பில் வெளியான ‘மேப்பாடியான்’ திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமானார். இப்படத்திற்காக அவருக்கு சிறந்த அறிமுக இயக்குனருக்கான தேசிய விருது கிடைத்தது. தொடர்ந்து ‘கத இன்னுவரே’ திரைப்படத்தை இயக்கிய அவர், தற்போது மோகன்லாலை வைத்து ‘L367’ படத்தை இயக்குகிறார்.

படத்தின் கதை என்ன?

‘L367’ படத்தின் கதைக்களம் குறித்த முழுமையான தகவல்கள் இதுவரை வெளியாகவில்லை. எனினும், இப்படம் உண்மைச் சம்பவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டதாக விஷ்ணு மோகன் ஏற்கனவே தெரிவித்துள்ளார். அதேசமயம், இது வழக்கமான ராணுவ பின்னணியிலான திரைப்படம் அல்ல என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

டைட்டில் வெளியானது

மோகன்லால் நடிப்பில் உருவாகும் இப்படத்தை ஸ்ரீ கோகுலம் மூவிஸ் சார்பில் கோகுலம் கோபாலன் தயாரிக்கிறார். இந்த படத்திற்காக டைட்டில் இன்று காலை 11.11 மணிக்கு வெளியாகும் என்று நடிகர் மோகன்லால் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பகிர்ந்திருந்தார்.

அந்த வகையில், தற்போது இந்த படத்தின் டைட்டைல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இந்த படத்திற்கு "ஆப்ரேஷன் கங்கா" (Operation Ganga) என்ற டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

மோகன்லால்
Mohanlal
டைட்டில்
Title
Operation Ganga
இயக்குநர் விஷ்ணு மோகன்
ஆப்ரேஷன் கங்கா
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Daily Thanthi
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