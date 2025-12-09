“சர்வம் மாயா” படத்தின் படப்பிடிப்பு வீடியோ வெளியிட்ட நிவின் பாலி

"சர்வம் மாயா" படத்தின் படப்பிடிப்பு வீடியோ வெளியிட்ட நிவின் பாலி
தினத்தந்தி 9 Dec 2025 8:27 PM IST
அகில் சத்யன் இயக்கத்தில் நிவின் பாலி நடிக்கும் ‘சர்வம் மாயா’ படம் வரும் 25-ம் தேதி வெளியாகிறது.

மலையாள சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவர் நிவின் பாலி. இவர், நயன்தாராவுடன் இணைந்து 'டியர் ஸ்டூடன்ஸ்' என்ற படத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படம் விரைவில் வெளியாக உள்ளது. எல்.சி.யுவின் ’பென்ஸ்’ படத்திலும் நடித்து வருகிறார்.

அகில் சத்யன் இயக்கத்தில் ‘சர்வம் மாயா’ படத்தில் நடித்துள்ளார். மோகன்லாலின் ஹிருதயபூர்வம் படத்தினை இயக்கிய சத்தியன் அந்திகாட்டின் மகன்தான் அகில் சத்யன். இதில் நிவின் பாலியுடன் இணைந்து நடிகை பிரீத்தி முகுந்தன் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார். இத்திரைப்படம் இந்தாண்டு கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்கு வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படத்திற்கு ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், நிவின் பாலி ‘சர்வம் மயா’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

