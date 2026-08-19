சினிமா செய்திகள்

நிறைய படங்களில் நடிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை: நடிகை அதிதி ஷங்கர்

நடிகை அதிதி ஷங்கர் நடிப்பைத் தாண்டி பாடகியாக, சில பாடல்களைப் பாடி ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளார்.
ஆர்ஜே பாலாஜியுடன் 'ஒன்ஸ் மோர்' திரைப்படத்திலும் நடித்து வருகிறார்.
நடிகை அதிதி ஷங்கர்
Published on

சென்னை,

திரைத்துறையில் எண்ணிக்கையை விட கதையின் தரமே முக்கியம் என்றும், அதனால் நிறைய படங்களில் இஷ்டத்திற்கு நடிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் பிரபல நடிகை அதிதி ஷங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகை அதிதி ஷங்கர்

பிரபல இயக்குநர் எஸ். ஷங்கரின் மகளான அதிதி, எம்.பி.பி.எஸ் முடித்த ஒரு மருத்துவர். சினிமா மீது கொண்ட ஆர்வத்தால், கடந்த 2022-ம் ஆண்டு நடிகர் கார்த்தி ஜோடியாக 'விருமன்' திரைப்படத்தின் மூலம் நாயகியாக அறிமுகமானார். தொடர்ந்து சிவகார்த்திகேயனுடன் 'மாவீரன்' திரைப்படத்திலும் நடித்தார்.

திரை உலகிற்கு வந்து நான்கு ஆண்டுகள் நிறைவடைய உள்ள நிலையில், இவர் மிகக் குறைந்த படங்களிலேயே நடித்துள்ளார். இது குறித்து சமீபத்தில் நடந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு ஒன்றில் அதிதி ஷங்கரிடம் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன.

அந்த பேட்டியில் அவர் கூறியதாவது:-

"நிறைய படங்களில் நடிக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் எனக்கு இல்லை. எண்ணிக்கையை உயர்த்துவதை விட, மக்கள் மனதில் நிற்கும்படியான நல்ல கதைகளையும், எனது வயதுக்கு ஏற்ற கதாபாத்திரங்களையும் தேர்ந்தெடுத்து நடிக்கவே விரும்புகிறேன்" என்று தனது கொள்கையைத் தெளிவுபடுத்தினார்.

நடிப்பைத் தாண்டி பாடகி

தற்போது இவர் விஷ்ணு விஷாலுடன் இணைந்து நடித்துள்ள 'நேசிப்பாயா' திரைப்படம் அண்மையில் வெளியானது. அடுத்ததாக ஆர்ஜே பாலாஜியுடன் 'ஒன்ஸ் மோர்' திரைப்படத்திலும் நடித்து வருகிறார். நடிப்பைத் தாண்டி பாடகியாகவும் சில பாடல்களைப் பாடி ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Chennai
சென்னை
நடிகை அதிதி ஷங்கர்
films
actress aditi shankar
இயக்குநர் ஷங்கர்
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com