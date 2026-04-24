தேர்தல் முடிவை யாராலும் கணிக்க முடியாது - ஜி.வி.பிரகாஷ்

சென்னை,
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நேற்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்றது. காலை 7 மணிக்கு தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு மாலை 6 மணி வரை நடைபெற்றது. இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் வரலாற்று சாதனையாக தமிழகத்தில் 85 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது. இளம்தலைமுறை வாக்காளர்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்கு செலுத்தினர்.
வாக்கு எண்ணிக்கை வருகிற மே 4-ந்தேதி நடைபெறுகிறது. அன்றே முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன. இந்த நிலையில் தேர்தல் முடிவை யாராலும் கணிக்க முடியாது என்று இசையமைப்பாளரும், நடிகருமான ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் கூறியதாவது:-
மக்களுக்கு ஆபத்து விளைவிக்கும் விளம்பரங்களில் நடிக்க பல கோடிகள் கொடுத்தும் ஒரு சில விளம்பரங்களில் நான் நடிப்பதை தவிர்த்துள்ளேன். இந்த தேர்தலில் முடிவு இப்படித்தான் இருக்கும் என்று யாராலும் கணிக்க முடியாது. நாம் எதிர்பார்த்தது நடக்கிறதா? என்பது மே 4-ம் தேதி தான் தெரியும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.