நடிகை திவ்ய பாரதி பட பாடலை வெளியிட்ட ஜி.வி.பிரகாஷ்

Odiyamma Lyrical Video out now
தினத்தந்தி 19 Nov 2025 7:01 PM IST
’ஓடியம்மா’ எனப்பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்பாடலை ஜி.வி.பிரகாஷ் வெளியிட்டுள்ளார்.

சென்னை,

சுதிகாலி சுதீர் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள படம் 'கோட்'. இப்படத்தின் மூலம், 'பேச்சிலர்' படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற கதாநாயகி திவ்ய பாரதி, தெலுங்கில் அறிமுகமாகிறார். இந்தப் படத்திலிருந்து இதுவரை வெளியான போஸ்டர்கள், பாடல்கள் மற்றும் டீஸர் பார்வையாளர்களைக் கவர்ந்துள்ளன, மேலும் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளையும் அதிகரித்துள்ளன.

நரேஷ் குப்பிலி இந்தப் படத்தின் இயக்குநராக இருந்தார். ஆனால், தயாரிப்பாளருக்கும் இயக்குனருக்கும் இடையிலான பட்ஜெட் வேறுபாடுகள் காரணமாக, படம் நிறுத்தப்பட்டது மட்டுமல்லாமல், இயக்குனரும் விலகினார்.

சில மாதங்களாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு சமீபத்தில் மீண்டும் தொடங்கியது. இந்நிலையில், இப்படத்திலிருந்து புதிய பாடல் வெளியாகி இருக்கிறது.

’ஓடியம்மா’ எனப்பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்பாடலை ஜி.வி.பிரகாஷ் வெளியிட்டுள்ளார். அனுராக் குல்கர்னியின் குரலில், இந்தப் பாடல் எங்கோ சென்றுவிட்டது என்று கூறலாம்.

