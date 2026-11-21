நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘ஓம்’ திரைப்படம் முதல் நாளிலேயே உலகளவில் ரூ.31.55 கோடி வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளது.
இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிப்பில் உருவான ‘ஓம்’ திரைப்படம் கடந்த நவம்பர் 20-ம் தேதி (நேற்று) திரையரங்குகளில் வெளியானது. இப்படத்தில் மம்முட்டி, சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா, நசீருதீன் ஷா உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இப்படம் முதல் நாளில் இந்தியாவில் ரூ.17.70 கோடி நிகர வசூல் செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்தியாவில் மொத்தமாக ரூ.20.55 கோடி வசூலித்துள்ளது. வெளிநாடுகளில் ரூ.11 கோடி வசூல் செய்ததன் மூலம் உலகளவில் மொத்தம் ரூ.31.55 கோடியை ஈட்டியுள்ளது. தமிழில் வெளியான பதிப்பு அதிக வசூலைப் பெற்றுள்ளது. முதல் நாளில் தமிழில் ரூ.13.35 கோடியும், தெலுங்கில் ரூ.4 கோடியும், இந்தியில் ரூ.35 லட்சமும் வசூலித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதற்கு முன்பு தனுஷின் அதிக வசூல் பெற்ற முதல் நாள் படமாக ‘தேரே இஷ்க் மெய்ன்’ திரைப்படம் இருந்தது. அப்படம் முதல் நாளில் ரூ.16 கோடி வசூலித்திருந்தது.தற்போது அந்த வசூலைக் கடந்து ‘ஓம்’ புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. மேலும், ‘ராயன்’, ‘குபேரா’, ‘கர’ உள்ளிட்ட தனுஷின் முந்தைய படங்களின் முதல் நாள் வசூலையும் இப்படம் முந்தியுள்ளது.
உளவாளி மற்றும் செம்மரக் கடத்தல் பின்னணியில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் கதை, தமிழ்நாடு முதல் துபாய் வரை செயல்படும் கடத்தல் வலையமைப்பைச் சுற்றி அமைந்துள்ளது. முதல் நாளிலேயே நல்ல வசூலைப் பெற்றுள்ள இப்படம், வார இறுதி நாட்களில் மேலும் வசூல் சாதனை படைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே எழுந்துள்ளது.