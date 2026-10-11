அன்று டிவி தொகுப்பாளினி... இன்று ஹீரோக்களுக்கு நிகரான சம்பளம் வாங்கும் நடிகை - யார் இவர் தெரியுமா?

சென்னை,
சமூக வலைதளங்களில் திரை நட்சத்திரங்களின் புகைப்படங்கள் அவ்வப்போது வைரலாவது வழக்கம். அந்த வகையில், தென்னிந்தியத் திரையுலகின் முன்னணி நடிகையான நயன்தாராவின் புகைப்படம் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
நயன்தாராவின் இயற்பெயர் டயானா மரியம் குரியன். இவர் நடிகையாவதற்கு முன்பு, மலையாளத் தொலைக்காட்சியில் ஆங்கராக பணிபுரிந்திருந்தார். பின்னர், 2003-ம் ஆண்டு வெளியான 'மனசினக்கரே' என்ற மலையாளத் திரைப்படத்தின் மூலம் திரையுலகில் அறிமுகமானார்.
தமிழில் சரத்குமார் நடிப்பில் வெளியான ‘ஐயா’ படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார். தொடர்ந்து ரஜினிகாந்த், விஜய், அஜித் உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்களுடன் இணைந்து நடித்து, தமிழ் சினிமாவில் தனக்கென ஒரு இடத்தைப் பிடித்தார்.
தெலுங்கில் வெளியான ‘ஸ்ரீ ராம ராஜ்ஜியம்’ திரைப்படத்தில் சீதையாக நடித்த நயன்தாராவின் நடிப்பு பெரும் கவனத்தைப் பெற்றது. இந்தப் படத்திற்காக அவர் சிறந்த நடிகைக்கான பிலிம்பேர் விருதையும் வென்றார்.
‘ராஜா ராணி’, ‘நானும் ரௌடி தான்’, ‘அறம்’, ‘கோலமாவு கோகிலா’, ‘விஸ்வாசம்’, ‘பிகில்’ உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்ததன் மூலம் நயன்தாரா ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றார்.
கதாநாயகர்களுக்கு இணையான முக்கியத்துவம் கொண்ட கதாபாத்திரங்களிலும், கதாநாயகியை மையமாகக் கொண்ட திரைப்படங்களிலும் நடித்து தனது திறமையை வெளிப்படுத்தினார். இதன் மூலம் தென்னிந்தியத் திரையுலகில் ‘லேடி சூப்பர்ஸ்டார்’ என்ற அடையாளத்தையும் பெற்றார்.
அட்லீ இயக்கத்தில் ஷாருக்கான் நடிப்பில் வெளியான ‘ஜவான்’ திரைப்படத்தின் மூலம் நயன்தாரா பாலிவுட்டிலும் அறிமுகமானார். இந்தப் படத்தின் மூலம் இந்தி ரசிகர்கள் மத்தியிலும் அவர் கவனம் பெற்றார்.
தற்போது நயன்தாரா ஹீரோக்களுக்கு நிகரான சம்பளம் வாங்கும் நடிகையாக உருவெடுத்துள்ளார். அவர் ஒரு படத்திற்கு 10 முதல் 12 கோடி ரூபாய் வரை சம்பளம் வாங்குவதாக கூறப்படுகிறது.
அவரின் புகைப்படம் இணையத்தில் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகின்றது.