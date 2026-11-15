ஓவியா - ராஜாபிரபு நடிப்பில் உருவாகும் “கிளிக்” திரைப்படம்

ஓவியா, ராஜாபிரபு இணைந்து ‘கிளிக்’ என்ற புதிய படத்தில் நடித்து வருகின்றனர்.
‘களவாணி’ திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகி, பின்னர் ‘பிக்பாஸ்’ நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பையும் தனி ரசிகர் பட்டாளத்தையும் பெற்றவர் நடிகை ஓவியா. நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு, தற்போது அவர் ஒரு அழுத்தமான மற்றும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் புதிய திரைப்படம் ‘கிளிக்’.
இப்படத்தில் ஓவியாவுடன் இணைந்து ராஜாபிரபு முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். மேலும், இவர்களுடன் அஸ்மிதா, அமுதவாணன், 'லொள்ளு சபா' மனோகர் உள்ளிட்ட பல நட்சத்திரங்கள் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். ஜே.ஆர்.பி. இன்டர்நேஷனல் சினி ஆர்ட்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் உருவாகும் இப்படத்தை சுந்தர் மஹாஸ்ரீ இயக்குகிறார்.
இப்படத்தைத் தயாரிப்பதுடன், அதில் கதாநாயகனாகவும் ராஜாபிரபுவே நடிக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இன்றைய இளைஞர்களைக் கவரும் வகையில், முழுமையான பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் நிறைந்த யூத்ஃபுல் சஸ்பென்ஸ் என்டர்டெய்னராக இத்திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது.
படத்திற்கு ஜோசப் சந்திரசேகர் இசையமைக்கிறார். தற்போது ‘கிளிக்’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்து, இறுதிக்கட்டப் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. விரைவில் படத்தின் டீசர், பாடல்கள் மற்றும் ரிலீஸ் தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் அடுத்தடுத்து வெளியாக உள்ளன.