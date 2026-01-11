“பராசக்தி” படத்தின் முதல் நாள் வசூல் விவரம்
‘பராசக்தி’ திரைப்படம் முதல் நாளில் ரூ. 14 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள ‘பராசக்தி’ திரைப்படம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு நேற்று திரையரங்குகளில் வெளியானது. ரவி மோகன், அதர்வா, ஸ்ரீலீலா, சேத்தன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்தப் படத்துக்கு ஜி.வி.பிரகாஷ்குமார் இசையமைத்துள்ளார். இந்தப் படத்தை டான் பிக்சர்ஸ் சார்பில் ஆகாஷ் பாஸ்கரன் தயாரித்துள்ளார்.
இந்தி மொழித் திணிப்பின்போது தமிழகத்தில் நடைபெற்ற மாணவர்களின் எழுச்சியைப் பேசும் படமாக ‘பராசக்தி’ திரைக்கு வந்துள்ளது. சென்சாரில் இந்தப் படத்தில் 25க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மாற்றம் செய்யப்பட்டது.
ஸ்ரீலீலா, ஷாலினி அஜித்குமார், துருவ் விக்ரம், ரவிமோகன், பாடகி கெனிஷா ஆகியோர் நேற்று தியேட்டருக்கு சென்று படம் பார்த்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், ‘பராசக்தி’ திரைப்படம் உலக அளவில் முதல் நாளில் ரூ. 14 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இப்படம் தமிழகத்தில் ரூ.12 கோடி வசூலித்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.