இயக்குநர் நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யாஷ் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் ‘ராமாயணா’. கடந்த நவம்பர் 5-ம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியான இப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றது.
இதற்கிடையே, ராமாயண இதிகாசத்தை திரைப்படத்தில் சித்தரித்துள்ள விதம் குறித்து சர்ச்சை எழுந்தது. படத்தில் இதிகாசத்தின் பல்வேறு உண்மைகள் திரிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி, திரைப்படத்துக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனு கடந்த நவம்பர் 23-ம் தேதி பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், அவசர விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என மனுதாரர் தரப்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
இந்த மனு தொடர்பாக தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் தலைமையிலான அமர்வில் நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பாக்சி, வி. மோகனா ஆகியோர் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது, திரைப்படம் ஏற்கனவே திரையரங்குகளில் வெளியாகிவிட்டதால், அவசர விசாரணை நடத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
மேலும், படத்தில் பல உண்மைகள் திரிக்கப்பட்டுள்ளதாக மனுதாரர் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது. இதற்கு பதிலளித்த நீதிபதி ஜாய்மால்யா பாக்சி, "அவர்கள் தங்களுக்குப் புரிந்த விதத்தில் திரைப்படம் எடுத்துள்ளனர். இதிகாசம் குறித்து உங்களுக்கு மாறுபட்ட கருத்து இருந்தால், நீங்களே ஒரு திரைப்படம் எடுங்கள். நீதிமன்றத்தின் நேரத்தை வீணாக்க வேண்டாம்" என்று கருத்து தெரிவித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, மனுவை அவசரமாக விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுத்துள்ளது. இருப்பினும், இந்த வழக்கு உரிய நடைமுறையின்படி பின்னர் விசாரணைக்கு பட்டியலிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.