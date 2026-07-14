மதுபானங்கள் பின்னணியில் போட்டோ ஷூட்... விமர்சனத்தில் சிக்கிய ஆஷ்னா சவேரி

சென்னை,
தமிழ் சினிமாவில் நடிகர் சந்தானத்திற்கு ஜோடியாக 'வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம்', 'இனிமே இப்படித்தான்' உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்ததன் மூலம் ரசிகர்களிடையே பிரபலமானவர் நடிகை ஆஷ்னா சவேரி. சில ஆண்டுகள் திரையுலகில் இருந்து விலகியிருந்த அவர், சமீபத்தில் வெளியான 'வள்ளுவன்' திரைப்படத்தில் நடித்ததன் மூலம் மீண்டும் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார்.
நடிப்பைத் தாண்டி சமூக வலைதளங்களிலும் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஆஷ்னா சவேரி, அவ்வப்போது தனது போட்டோஷூட் புகைப்படங்களை ரசிகர்களுடன் பகிர்ந்து வருகிறார். அந்த வகையில், சமீபத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள கவர்ச்சியான புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வேகமாக வைரலாகி வருகின்றன.
இந்த புகைப்படங்களில் மதுபான பாட்டில்கள் இடம்பெற்றிருந்த பின்னணி சிலரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இதையடுத்து, சமூக வலைதளங்களில் சிலர், "புகைப்படம் எடுக்க வேறு இடம் கிடைக்கவில்லையா?", "உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த இடம் இதுதானா?" என கேள்வி எழுப்பி விமர்சித்து வருகின்றனர்.
இந்த விமர்சனங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், அவற்றால் நடிகை ஆஷ்னா சவேரி மனவருத்தத்தில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இருப்பினும், அவரது புகைப்படங்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ந்து பேசுபொருளாக இருந்து வருகின்றன.