பிரபல மலையாள நடிகர் ஸ்ரீனிவாசன் காலமானார்
இவரது மறைவு திரையுலகினர் மத்தியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கொச்சி,
மலையாள சினிமாவின் மூத்த நடிகர் ஸ்ரீனிவாசன் (69) காலமானார். உடல்நலக்குறைவால் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த இவர் இன்று காலை காலமானார்.
இவரது மறைவு திரையுலகினர் மத்தியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவரது மறைவுக்கு திரைப்பிரபலங்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் என பல்வேறு தரப்பினரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இவர் நடிகர் மட்டுமல்லாமல் திரைக்கதையாசிரியர், இயக்குனர் மற்றும் தயாரிப்பாளர் என பல முகங்களை கொண்டவர். சுமார் 200க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ள இவர் தேசிய மற்றும் கேரள அரசின் விருதுகளை பெற்றவர். இவர் தமிழில் புள்ளக்குட்டிக்காரன், லேசா லேசா உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
