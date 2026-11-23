'96' பிரேம்குமார் இயக்கத்தில் பகத் பாசில் நடிக்கும் படத்தின் டைட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
'96' திரைப்படத்தின் மூலம் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தவர், இயக்குனர் பிரேம்குமார். அதனைத் தொடர்ந்து 'மெய்யழகன்' திரைப்படத்தின் மூலம் தனது முத்திரையை இன்னும் ஆழமாக பதித்தார். விரைவில் '96' படத்தின் அடுத்த பாகத்தை இயக்கப் போவதாக பேச்சு அடிபட்டது.
இதற்கிடையில் பிரேம்குமாரின் புதிய படத்தின் டைட்டில் அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது. அதன்படி பிரேம்குமார் இயக்கும் புதிய படத்தில் மலையாள சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான பகத் பாசில் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார். படத்துக்கு 'அசரீரி' என்று பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
பகத் பாசிலுக்கு ஜோடியாக 'நெடுஞ்சாலை', 'கருடன்' படங்களில் நடித்த ஷிவதா நடிக்கிறார். மேலும் சேத்தன், ஹரிஷ் உத்தமன், கருணாகரன், சரண் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர். வேல்ஸ் பிலிம் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் சார்பில் ஐசரி கே.கணேஷ் தயாரிக்கிறார்.
திரில்லர் கதைக்களம் கொண்ட திரைப்படமாக உருவாகி வரும் 'அசரீரி', அடுத்த ஆண்டு (2027) ஜனவரி 1-ந்தேதி வெளியாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.