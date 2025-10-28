“டூரிஸ்ட் பேமிலி” பட இயக்குநருக்கு பிஎம்டபிள்யூ கார் பரிசளித்த தயாரிப்பாளர்

தினத்தந்தி 28 Oct 2025 6:51 PM IST
அபிஷன் ஜீவின்ந்த்க்கு திருமணம் நடைபெற உள்ள நிலையில் அவருக்கு ‘டூரிஸ்ட் பேமிலி’ படத்தின் தயாரிப்பாளர் மகேஷ் திருமண பரிசாக பிஎம்டபிள்யூ காரை பரிசளித்துள்ளார்.

சசிகுமார், சிம்ரன் நடிப்பில் வெளியான படம் ‘டூரிஸ்ட் பேமிலி’. கடந்த மே மாதம் வெளியான இப்படம் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது. இப்படத்தை அறிமுக இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவின்ந்த் இயக்கி இருந்தார்.இலங்கையைச் சேர்ந்த ஒரு தமிழ் குடும்பம் தமிழ்நாட்டுக்கு அகதிகளாக வந்து சந்திக்கும் சவால்களை காமெடி கலந்து சொல்லப்பட்டு இருப்பதால் அனைவராலும் ரசிக்கப்பட்டது. இப்படத்தை பார்த்து பிரபலங்கள் பலரும் படக்குழுவினரை பாராட்டினர். மேலும் ரசிகர்களிடையே வரவேற்பை பெற்ற இப்படம் வசூலையும் குவித்தது.

முதல் படத்திலேயே பாராட்டுகளை பெற்ற இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவின்ந்த் அடுத்து எந்த நடிகரை வைத்த படம் இயக்குவார் என்று பலராலும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவரே கதாநாயகனாக அறிமுகமாக உள்ளார்.

அபிஷன் ஜீவின்ந்த் கதாநாயகமான அறிமுகமாகும் படத்தை ‘டூரிஸ்ட் பேமிலி’யின் இணை இயக்குநர் மதன் இயக்கியுள்ளார். இப்படத்தின் கதாநாயகியாக அனஸ்வர ராஜன் நடித்துள்ளார். இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாக படக்குழு சமீபத்தில் போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்தது.

இந்நிலையில் வருகிற 31-ந் தேதி அபிஷன் ஜீவின்ந்த்-க்கு திருமணம் நடைபெற உள்ள நிலையில் அவருக்கு ‘டூரிஸ்ட் பேமிலி’ படத்தின் தயாரிப்பாளர் மகேஷ் திருமண பரிசாக பிஎம்டபிள்யூ காரை பரிசளித்துள்ளார்.

