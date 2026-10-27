அர்ஜுன் தாஸின் “ஜான் டோ” படத்தின் தொலைக்காட்சி உரிமத்தை கைப்பற்றிய பிரபல நிறுவனம்

‘ஜான் டோ’ திரைப்படத்தின் தொலைக்காட்சி (சாட்டிலைட்) உரிமத்தை ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சி நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளதாக படக்குழுவினர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.
நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் நடிப்பில் உருவாக இருக்கும் புதிய திரைப்படத்திற்கு ‘ஜான் டோ’ என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தை மதுமிதா இயக்குகிறார்.
ஒரு விறுவிறுப்பான கிரைம் திரில்லர் பாணியில் உருவாகும் இத்திரைப்படத்தில் அர்ஜுன் தாஸ் முதன்மை பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். அவருடன் சஞ்சனா நடராஜன் மற்றும் சிருஷ்டி ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளனர். இப்படத்தை ‘பாகுபலி’ போன்ற பிரம்மாண்ட படங்களைத் தயாரித்த அர்கா மீடியா ஒர்க்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் பிரசாத் தேவினேனி மற்றும் சோபு யார்லகட்டா தயாரிக்கின்றனர்.
இப்படத்தின் கதை மற்றும் திரைக்கதையை இயக்குநர் மதுமிதா, நிக்கோலஸ் செவாலியருடன் இணைந்து எழுதியுள்ளார். படத்திற்கு முஜீப் மஜீத் இசையமைக்க, பிரீதா ஜெயராமன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். விஜய் வெங்கடராமன் படத்தொகுப்பு பணிகளையும், தினேஷ் சுப்பராயன் சண்டைப்பயிற்சி இயக்கத்தையும் மேற்கொள்கின்றனர்.
இயக்குநர் மதுமிதா ஏற்கனவே ‘வல்லமை தாராயோ’, ‘கொல கொலயா முந்திரிக்கா’, ‘கே.டி’ போன்ற படங்களை இயக்கியுள்ளார். சமீபத்தில் இவரது இயக்கத்தில் ‘கே.டி’ படத்தின் இந்தி ரீமேக்கான ‘காளிதர் லாபதா’ வெளியானது.
மதுமிதா இயக்கத்தில் அர்ஜூன் தாஸ் நடிக்கும் ‘ஜான் டோ’ திரைப்படத்தின் கதாபாத்திர போஸ்டர் வெளியானது. இப்படத்தில் சந்துரு என்ற கதாபாத்திரத்தில் அர்ஜூன் தாஸ் நடிக்கிறார். இப்படத்தில் சஞ்சனா நடராஜன் ஏ. ராவ் என்ற காவல்துறை அதிகாரி கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். லக்கி என்ற கதாபாத்திரத்தில் ஜாரா வினீத் நடிக்கிறார்.
இந்த நிலையில், ‘ஜான் டோ’ திரைப்படத்தின் தொலைக்காட்சி (சாட்டிலைட்) உரிமத்தை ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சி நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளதாக படக்குழுவினர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.
திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக வெளியான பிறகு, இத்திரைப்படம் முன்னணி டிஜிட்டல் தளமான நெட்ஃபிளிக்ஸில் ஓ.டி.டி-யில் வெளியாகும் என்பதும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.