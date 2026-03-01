திருவனந்தபுரம்
‘தி கேரளா ஸ்டோரி’ கடந்த 2023ம் ஆண்டு சுதிப்தோ சென் இயக்கத்தில் வெளியான படம். கேரளாவைச் சேர்ந்த மூன்று நர்சிங் மாணவிகள் மூளைச்சலவை செய்யப்பட்டு, மதம் மாற்றப்பட்டு, ஐஎஸ்ஐஎஸ் தீவிரவாத அமைப்பில் சேர்க்கப்படுவது போன்ற கதைக்களத்தை இப்படம் கொண்டிருந்தது. இது வெளியான சமயத்தில் பல சர்ச்சைகளும், விமர்சனங்களும் எழுந்தன. இருப்பினும் வசூல்ரீதியாக வெற்றிப்பெற்றது.
இதன் முதல்பாகத்தை தொடர்ந்து தற்போது இரண்டாம் பாகம் உருவாகியுள்ளது. ‘கேரளா ஸ்டோரி 2: கோஸ் பியாண்ட்’ என பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படத்தை காமாக்யா நாராயண் சிங் இயக்கியுள்ளார். இப்படத்தின் டிரெய்லரை வெளியாகி தற்போது பெரும் சர்ச்சையை தூண்டியுள்ளது. டிரெய்லரில் இந்துப் பெண்கள் வலுக்கட்டாயமாக மாட்டிறைச்சி உண்ண வைக்கப்படுவது போன்ற காட்சிகள் இடம்பெற்றது பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களும் கண்டனம் தெரிவித்தனர். கேரள ஐகோர்ட்டில் படத்தின் தணிக்கை சான்றிதழ் ரத்து உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் தொடரப்பட்டன.
இந்த வழக்குகளை விசாரித்த கேரள ஐகோர்ட் நீதிபதி, “2 வாரங்களுக்கு படத்தை திரையிட இடைக்காலத் தடை விதிக்கப்படுகிறது. மேலும் சமூக நல்லிணக்கத்தை சீர்குலைக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்கான வழிகாட்டுதல்களை மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியம் பின்பற்றவில்லை” என்றும் தெரிவித்தார்.
தனி நீதிபதியின் இந்த உத்தரவுக்கு எதிராக, தயாரிப்பாளர் விபுல் ஷா தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை, உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சுஸ்ருத் அரவிந்த் தர்மாதிகாரி மற்றும் பி.வி.பாலகிருஷ்ணன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு விசாரித்து தனி நீதிபதி விதித்த தடையை நீக்கியது. இதையடுத்து இப்படம் வெளியானது.
கேரளாவில், 38 திரையரங்குகளில் மட்டுமே இப்படம் திரையிடப்பட்டுள்ளது. தெற்கு கேரளாவில் 9 திரையரங்குகளிலும் எர்ணாகுளம், திருச்சூர், பாலக்காடு மாவட்டங்களில் 14 திரையரங்குகளிலும், மலபாரில் 15 திரையரங்குகளிலும் படம் திரையிடப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் மாநிலத்தை இழிவுபடுத்தும் ‘கேரளா ஸ்டோரி 2’ திரைப்படத்தைத் திரையிட அனுமதிக்கக்கூடாது என்றும், திரையிடலை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் கேரள மாநிலம் முழுவதும் நேற்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது. கண்ணூர் மற்றும் கொச்சியில் உள்ள திரையரங்குகளில் போராட்டம் காரணமாக நேற்று காலை காட்சி ஒத்திவைக்கப்பட்டது. பல திரையரங்குகளில் பார்வையாளர்கள் வராததால் காட்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டன.