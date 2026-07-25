முடிவுக்கு வந்த ராஜமவுலியின் “வாரணாசி” படத்தின் டைட்டில் பிரச்சினை

பிரபல தெலுங்கு இயக்குநர் ராஜமவுலி இயக்கத்தில் மகேஷ் பாபு நடித்து வரும் ‘வாரணாசி’ படத்தின் டைட்டில் சர்ச்சை நீங்கியுள்ளது.
சுமார் ரூ.1,400 கோடி பிரம்மாண்ட செலவில் உருவாகும் ‘வாரணாசி’ படம், இந்திய திரையுலக வரலாற்றிலேயே மிக அதிக செலவில் தயாரிக்கப்படும் திரைப்படமாகும். கி.பி. 512 முதல் தற்காலம் வரை, திரேதா யுகம் முதல் கலியுகம் வரை எனப் பல காலகட்டங்களை இணைக்கும் ஒரு அறிவியல் புனைகதை மற்றும் ஆன்மீக சாகசப் படமாக இது உருவாகிறது.
அண்டவெளியில் இருந்து பூமிக்கு வரும் விண்கல் ஆபத்தும், வாரணாசி படித்துறைகளின் ரகசியங்களும் இதன் மையக்கதை எனத் தெரிகிறது. ஐதராபாத், ஒடிசா, கென்யாவின் ஆப்பிரிக்க காடுகள் மற்றும் அண்டார்டிகாவின் உறைபனிப் பகுதிகள் என உலகம் முழுவதும் இதன் படப்பிடிப்பு நடத்தப்பட்டுள்ளது.
இப்படத்தில் தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார் 'மகேஷ் பாபு' கதாநாயகனாக 'ருத்ரா' மற்றும் ‘ஸ்ரீராமர்' என இருவேறு பரிமாணங்களில் நடிக்கிறார். மலையாள முன்னணி நடிகர் பிரித்விராஜ் சுகுமாரன் 'கும்பா' என்ற வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். விஜயேந்திர பிரசாத் கதையமைப்பில், எம்.எம். கீரவாணியின் இசையமைப்பில் உருவாகி வரும் 'வாரணாசி' திரைப்படம், 2027 ஏப்ரல் 7 அன்று உலகம் முழுவதும் மிக பிரம்மாண்டமாக திரைக்கு வரத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
‘வாரணாசி’படத்தின் டைட்டிலை ஏற்கெனவே பதிவு செய்து வைத்திருப்பதாகக் கூறி, தெலுங்கு திரைப்பட இயக்குநர் சுப்பா ரெட்டி என்பவர் புகார் கூறினார். இநத டைட்டிலை கடந்த 2023-ம் ஆண்டு பதிவு செய்தோம் என்றும் பின்னர் கடந்த ஜூலையில் புதுப்பித்திருப்பதாகவும் கூறிய அவர், அதை எப்படி அவர்கள் பயன்படுத்த முடியும்? என்று கேள்வி எழுப்பி இருந்தார். இது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதனால், ராஜமவுலி இயக்கும் படத்துக்கு ‘ராஜமவுலியின் வாரணாசி’ என்று தலைப்பை மாற்றியதாகத் தகவல் வெளியானது.
இந்நிலையில் இப்பிரச்சினைக்கு சுமுக தீர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. இயக்குநர் சுப்பா ரெட்டி ‘வாரணாசி’ தலைப்பின் உரிமையை ராஜமவுலி படக்குழுவிடம் ஒப்படைத்துள்ளார். இதுபற்றி சுப்பா ரெட்டி கூறும்போது, “எனக்கு மிகவும் பிடித்த நடிகரான மகேஷ் பாபு, இயக்குநரான ராஜமவுலி ஆகியோரின் மிகப்பெரிய திரைப்படத்துக்கு சிறிய அளவிலாவது நான் பங்களிக்க முடிந்ததில் பெருமை.ஒரு நல்ல படத்துக்காக இந்தத் தலைப்பை வழங்குவதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
படத்தின் டைட்டில்காக எந்தவித பணப்பரிவர்த்தனையும் நடக்கவில்லை என்றும் ராஜமவுலி மீதான மரியாதையின் அடிப்படையிலேயே இந்த முடிவை எடுத்ததாகவும் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.