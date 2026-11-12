அனிருத் திருமண விழாவில் நடனமாடிய ரஜினிகாந்த்... இணையத்தில் வைரலாகும் வீடியோ

இசையமைப்பாளர் அனிருத் மற்றும் சன் குழுமத் தலைவர் கலாநிதி மாறனின் மகள் காவ்யா மாறன் ஆகியோரின் திருமணம் கடந்த நவம்பர் 11-ம் தேதி (நேற்று) கிரீஸ் நாட்டில் நடைபெற்றது. நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் முன்னிலையில் இந்தத் திருமணம் நடைபெற்றது.
முன்னதாக, நவம்பர் 10-ம் தேதி பாரம்பரிய முறைப்படி நிச்சயதார்த்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் நடிகர் ரஜினிகாந்த், அவரது மனைவி லதா, மகள் ஐஸ்வர்யா, தமிழக முன்னாள் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த நிலையில், திருமணக் கொண்டாட்டத்தின்போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ ஒன்று தற்போது இணையத்தில் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்து வருகிறது. அதில், நடிகர் ரஜினிகாந்த் அனிருத் இசையமைத்த 'பேட்ட' படத்தின் 'மரண மாஸ்' மற்றும் 'வேட்டையன்' படத்தின் 'மனசிலாயோ' பாடல்களுக்கு உற்சாகமாக நடனமாடும் வீடியோ இணையத்தில் பரவி வருகிறது. அந்த வீடியோவில் அவரைச் சுற்றி குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் நின்று ரசிக்கின்றனர். மணமக்களான அனிருத் மற்றும் காவ்யா மாறனும் ரஜினிகாந்தின் நடனத்தை உற்சாகத்துடன் ரசிக்கும் காட்சிகள் வீடியோவில் இடம்பெற்றுள்ளன.
இதற்கிடையில், அனிருத் - காவ்யா மாறன் தம்பதியின் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி வரும் நவம்பர் 21-ம் தேதி சென்னையில் உள்ள ஐடிசி கிராண்ட் சோழா ஓட்டலில் நடைபெற உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதில் திரையுலகம், அரசியல் மற்றும் தொழில்துறையைச் சேர்ந்த பல முக்கியப் பிரமுகர்கள் பங்கேற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.