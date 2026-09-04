சினிமா செய்திகள்

ரஜினியின் “தர்மன்” படத்தின் 2-ம் கட்ட படப்பிடிப்பு நிறைவு

அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கும் ‘தர்மன்’ படத்தில் ரஜினிகாந்த், சிம்ரன், ராஷி கண்ணா உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.
ரஜினியின் “தர்மன்” படத்தின் 2-ம் கட்ட படப்பிடிப்பு நிறைவு
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ரஜினிகாந்த்தின் ‘தர்மன்’ திரைப்படத்தின் 2-ம் கட்ட படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

ஆக்சன் கதைக்களம்

நடிகர் ரஜினிகாந்த் தற்போது தனது 173-வது திரைப்படமான ‘தர்மன்’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை 'ஓ மை கடவுளே', 'டிராகன்' ஆகிய படங்களின் இயக்குநர் அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கி வருகிறார். கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்த திரைப்படம் ஆக்சன் கதைக்களத்தில் உருவாகி வருகிறது.

மருத்துவராக ரஜினிகாந்த்

இதில் ரஜினிகாந்த் மருத்துவர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார். மேலும் இந்த படத்தில், சிம்ரன், ராஷி கன்னா, யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வருகின்றனர். அனிருத் இசையமைக்கும், இந்த படத்துக்கு நிகேத் பொம்மி ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். பிரதீப் ஈ ராகவ் படத்தொகுப்பு செய்கிறார்.

2-ம் கட்ட படப்பிடிப்பு நிறைவு

இந்த நிலையில் ‘தர்மன்’ படத்தின் 2-ம் கட்ட படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது. இதுதொடர்பான அறிவிப்பை வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு படக்குழு அறிவித்துள்ளது. இந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Rajinikanth
ரஜினி
Ashwath Marimuthu
இயக்குனர் அஷ்வத் மாரிமுத்து
Dharman
தர்மன்
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Daily Thanthi
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