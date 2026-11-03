முன்பதிவிலேயே மிரட்டும் 'ராமாயணா'... இதுவரை இத்தனை கோடி வசூலா?

ரன்பீர் கபூர், யாஷ் நடிப்பில் பிரமாண்டமாக உருவாகியுள்ள ‘ராமாயணா’ திரைப்படம் வெளியாக இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில் இந்தியாவில் முன்பதிவில் ரூ.46.41 கோடியைக் கடந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
பாலிவுட் இயக்குநர் நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள படம் ‘ராமாயணா: பாகம் 1’. இந்திய இதிகாசமான ராமாயணத்தை மையமாகக் கொண்டு பிரமாண்ட பொருட்செலவில் இப்படம் தயாராகியுள்ளது. இப்படத்தில் ராமர் கதாபாத்திரத்தில் ரன்பீர் கபூரும், சீதை கதாபாத்திரத்தில் சாய் பல்லவியும் நடித்துள்ளனர். ராவணனாக யாஷ் நடிக்க, அனுமன் கதாபாத்திரத்தில் சன்னி தியோல் நடித்துள்ளார். மேலும், ரவி துபே உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு ஆஸ்கர் விருது பெற்ற இந்திய இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர். ரகுமான் மற்றும் ஹாலிவுட்டின் புகழ்பெற்ற இசையமைப்பாளர் ஹான்ஸ் ஜிம்மர் இணைந்து இசையமைத்துள்ளனர்.
இப்படத்தின் முன்பதிவு விற்பனை இந்தியா மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளிலும் கவனம் ஈர்த்து வருகிறது. அதன்படி, இந்த படம் இந்தியளவில் டிக்கெட் முன்பதிவில் ரூ.46.41 கோடியைக் கடந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதுவரை 11 லட்சத்திற்கும் அதிகமான டிக்கெட்டுகள் விற்பனையாகியுள்ள நிலையில், படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
‘ராமாயணா’ திரைப்படம் வரும் நவம்பர் 5-ந்தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முந்தைய நாளான நவம்பர் 4-ந்தேதி சிறப்புக் காட்சிகளுக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ரூ.46.41 கோடியைத் தாண்டியுள்ள முன்பதிவு வசூல் படக்குழுவினருக்கு உற்சாகத்தை அளித்துள்ளது. இருப்பினும், படத்தின் இறுதி முன்பதிவு வசூல் மற்றும் தொடக்க நாள் வசூல் எவ்வளவு இருக்கும் என்பது வெளியீட்டுக்கு நெருக்கமான நாட்களில் தெரியவரும்.
பிரமாண்டமான காட்சியமைப்புகள், நட்சத்திரக் கூட்டணி எனப் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள ‘ராமாயணா’ திரைப்படம், வசூலில் புதிய சாதனைகளைப் படைக்குமா என்பதைப் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.