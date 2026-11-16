'ராமாயணா' திரைப்படம் : 11 நாட்களில் எவ்வளவு வசூல் தெரியுமா?

சென்னை,
நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில், ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யாஷ் உள்ளிட்ட முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடிப்பில் வெளியான 'ராமாயணா’: பாகம் 1' திரைப்படம், வெளியான 11 நாட்களில் உலகம் முழுவதும் எவ்வளவு வசூல் சாதனை படைத்துள்ளது தெரியுமா?
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு கடந்த நவம்பர் 5-ம் தேதி ‘ராமாயணா’ திரைப்படம் வெளியானது. இந்த திரைப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் அமோக வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. வெளியான 8 நாட்களிலேயே ரூ. 1,000 கோடி வசூலைக் கடந்த இப்படம், 11 நாட்களில் இந்தியாவில் ரூ. 909 கோடியும், வெளிநாடுகளில் ரூ. 475.50 கோடியும் என மொத்தம் ரூ. 1,384.50 கோடியை வசூலித்துள்ளது. இதன் மூலம் நடிகர் யாஷின் முந்தைய படமான 'கே.ஜி.எப்: சாப்டர் 2' படத்தின் வாழ்நாள் வசூல் சாதனையை 'ராமாயணா' முறியடித்துள்ளது.
இப்படம் இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் உள்ள முக்கிய திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. ஹிந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளில் இப்படத்தை திரையரங்குகளில் காணலாம். டிக்கெட் முன்பதிவிற்கு 'புக் மை ஷோ' மற்றும் 'டிஸ்ட்ரிக்ட்' ஆகிய செயலிகளை ரசிகர்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
திரையரங்க வெளியீட்டிற்குப் பிறகு, இப்படத்தின் டிஜிட்டல் உரிமத்தை 'ஜியோஹாட்ஸ்டார்' தளம் கைப்பற்றியுள்ளது. திரையரங்குகளில் வெளியான 6 முதல் 8 வாரங்களுக்குப் பிறகு, அதாவது வரும் டிசம்பர் இறுதிக்குள் அல்லது 2027 ஜனவரி மாதத்தில் இப்படம் ஓடிடியில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், வழக்கமான சந்தாதாரர்களும் தனியாகக் கட்டணம் செலுத்திப் பார்க்கும் 'பே-பெர்-வியூ' முறையில் இப்படம் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
முதல் பாகத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியைத் தொடர்ந்து, 'ராமாயணா: பாகம் 2' திரைப்படம் வரும் 2028-ம் ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகைக்குத் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் எனப் படக்குழு அறிவித்துள்ளது.