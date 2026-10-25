ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி நடிக்கும் “ராமாயணா” படத்தின் 3வது பாடல் வெளியானது

நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில், ரன்பீர் கபூர் மற்றும் சாய் பல்லவி நடிப்பில் உருவாகி வரும் ‘ராமாயணா’ திரைப்படத்தின் 3-வது பாடல்‘மங்கள வண்ணமே’ வெளியாகி உள்ளது
வால்மீகி எழுதிய ராமாயணக் காவியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு, நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் பிரம்மாண்ட பொருட்செலவில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ‘ராமாயணா’. இப்படத்தில் ரன்பீர் கபூர் ராமராகவும், சாய் பல்லவி சீதையாகவும், யாஷ் ராவணனாகவும், ரகுல் பிரீத் சிங் சூர்ப்பனகையாகவும், ரவி துபே லட்சுமணனாகவும், சன்னி தியோல் அனுமனாகவும் நடிக்கின்றனர்.
இரண்டு பாகங்களாக உருவாகும் ‘ராமாயணா’ படத்தின் முதல் பாகம் 2026 நவம்பர் 5-ம் தேதி தீபாவளியை முன்னிட்டு வெளியாகும் என்றும், இரண்டாம் பாகம் 2027 தீபாவளிக்கு வெளியாகும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்படத்திற்கு ஆஸ்கர் விருது பெற்ற இந்திய இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர். ரகுமான் மற்றும் ஹாலிவுட்டின் புகழ்பெற்ற இசையமைப்பாளர் ஹான்ஸ் ஜிம்மர் இணைந்து இசையமைத்துள்ளனர்.
‘ராமாயணா’ படத்தின் முதல் பாகத்திற்கான டிரெய்லர் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றது.
சோனி பிக்சர்ஸ் இந்தப் படத்தின் முதல் பாகத்தை உலகம் முழுவதும் வரும் நவம்பர் 5 ஆம் தேதி பல மொழிகளில் சர்வதேச அளவில் வெளியிட இருக்கிறது.
‘ராமாயணா’ படத்தின் முந்தைய பாடல்களான ‘ஜெய் ஜெய் ராம்’ மற்றும்‘ராவண தாண்டவம்’ஆகிய பாடல்கள் ஏற்கனவே வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ள நிலையில், 3-வது பாடல்‘மங்கள வண்ணமே’ வெளியாகி உள்ளது.