ஜேம்ஸ் கேமரூன் இயக்கத்தில் கடந்த 2009-ம் ஆண்டு வெளியான முதல் 'அவதார்' திரைப்படம், பண்டோரா உலகையும் அங்கு வாழும் நாவி இன மக்களையும் ரசிகர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியது. பிரமாண்டமான காட்சிகளுடன் வெளியான இப்படம் உலகளவில் மிகப்பெரிய வசூல் சாதனை படைத்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, 2022-ம் ஆண்டு வெளியான 'அவதார்: தி வே ஆஃப் வாட்டர்' திரைப்படமும் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றதுடன், வசூலிலும் சாதனை படைத்தது. மூன்றாவது பாகமான 'அவதார்: ஃபயர் அண்ட் ஆஷ்' படத்தைத் தொடர்ந்து, அடுத்தடுத்த பாகங்கள் குறித்த எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
டிஸ்னி நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள புதிய திரைப்பட வெளியீட்டுப் பட்டியலின்படி, 'அவதார் 4' திரைப்படம் 2029-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 21-ந்தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. அதேபோல், ஐந்தாவது பாகமான 'அவதார் 5' திரைப்படம் 2031-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 19-ந்தேதி வெளியாகத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், அடுத்தடுத்த இரண்டு பாகங்களும் டிசம்பர் மாதத்தில் வெளியாகும் வகையில் தேதிகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.
'அவதார் 4' படத்தின் சில காட்சிகள், முந்தைய பாகங்களுடன் இணைந்தே படமாக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, சல்லி குடும்பத்தின் இளம் கதாபாத்திரங்கள் தொடர்பான காட்சிகள் முன்கூட்டியே படமாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், நான்காவது பாகத்தில் சுமார் ஆறு ஆண்டுகள் கால இடைவெளியுடன் கதை நகரும் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அடுத்த இரண்டு படங்களின் கதைக்களம், நடிகர்கள் மற்றும் படப்பிடிப்பு தொடர்பான கூடுதல் விவரங்கள் இன்னும் முழுமையாக வெளியாகவில்லை. இருப்பினும், ஜேம்ஸ் கேமரூனின் பிரமாண்டமான கற்பனை உலகமான பண்டோராவை மீண்டும் திரையில் காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.